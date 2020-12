Andrea Berton apre un temporary restaurant a Montecarlo

Con il passaggio in zona gialla lo Chef Andrea Berton riapre il suo ristorante a Milano e annuncia una novità per le Feste: dal 23 dicembre al 3 gennaio lo Chef si trasferirà con parte della sua brigata all’Hotel de Paris, nel Principato di Monaco.

“Dopo mesi di chiusura forzata ho pensato che questo progetto potesse dare un segnale di ottimismo per la ripartenza, per questo che ho accolto con grande entusiasmo la proposta del direttore Ivan Artolli dell’Hotel de Paris quando mi ha chiesto di firmare la proposta gastronomica delle Feste in uno dei ristoranti dell'hotel” - afferma lo Chef.

Andrea Berton porterà quindi un po’ di Milano nel Principato, proponendo un menù à la carte composto da alcuni piatti signature, affiancati da altri pensati ad hoc per il pubblico monegasco.

Lo Chef farà comunque rientro nel capoluogo lombardo il 25 dicembre per servire ai suoi clienti più affezionati il Pranzo di Natale al Ristorante Berton.

Un menù degustazione composto da sette portate: cardo gobbo, bagna cauda e uova di trota; tortelli di gallina con brodo di funghi; astice e zucca; filetto di vitello con manioca e aglio nero; tacos al mandarino; margherita con gelato al panettone e panettone - con la possibilità di aggiungere da una a tre portate con il tartufo bianco.

Negli altri giorni il Ristorante Berton effettuerà il regolare servizio, mentre per il 31 dicembre lo Chef propone un menù da gustare a casa.