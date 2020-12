Negozi, 27 milioni di italiani chiedono l'integrazione con i servizi online

Se da una parte l’emergenza sanitaria ha portato un'accelerazione del canale eCommerce, con un aumento delle vendite online di prodotti del 31% rispetto al 2019[1], dall'altra, le vendite dei negozi sono calate dell'11,3%[2], soprattutto a causa della chiusura forzata e anticipata di molte delle loro attività. Da una recente ricerca di Netcomm, è emerso che la metà (51%) degli eShopper ritiene che i negozi tradizionali debbano sfruttare questo momento di emergenza per cambiare completamente e in maniera permanente fisionomia (servizi offerti, modelli commerciali, ecc). Alcuni dati inediti della stessa ricerca dicono che 27 milioni di italiani chiedono ai negozi fisici di adeguare il loro stile di servizio al modello dell’eCommerce e i servizi più richiesti sono la possibilità di ordinare i prodotti a distanza e riceverli casa velocemente (46%); la possibilità di ritirare in negozio i prodotti scelti e acquistati a distanza (41%); la possibilità di pagare cashless, solo tramite Carte/Smartphone (33%).

È in questo scenario che Netcomm, in occasione dell’evento digitale “Porta il tuo Negozio Online”, ha presentato questa mattina il proprio progetto a sostegno dell’economia locale nell’ambito dell’iniziativa “Vicini e Connessi” del Dipartimento per la trasformazione digitale, che incoraggia a ricorrere a strumenti digitali per sostenere il tessuto sociale delle nostre città e dei nostri paesi. Attraverso semplici pillole video, Netcomm mette a disposizione di tutti i commercianti contenuti formativi per apprendere gratuitamente e in breve tempo le informazioni necessarie e gli elementi strategici e operativi del mercato dell’eCommerce e per vendere online.

“In un momento così critico per i piccoli commercianti, tra le categorie colpite più duramente dalla crisi che stiamo vivendo, siamo felici di mettere a disposizione le competenze e gli strumenti di formazione di Netcomm per parlare di tutte le soluzioni concrete che il digitale può offrire anche ai piccoli negozi di quartiere. Acquisire competenze e capacità tecnologiche per trarre vantaggio anche dal periodo di acquisti natalizi rappresenta un’occasione rilevante di ripresa per l’economia locale.” - Commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, che prosegue: “L'eCommerce si sta configurando sempre più come un vero e proprio distretto digitale, una filiera del valore che coinvolge venditori, piattaforme online, operatori di logistica: si pensi che solo nel 2019 sono 678mila le imprese che fanno parte di questa rete e oltre 290mila i lavoratori. Non si tratta di scegliere tra fisico e digitale, ma di integrare i servizi più tradizionali con strumenti e canali di vendita digitali, andando incontro alla domanda di consumatori alla ricerca di un’esperienza di acquisto sempre più personalizzata e omnicanale.”