Nasce il nuovo Acceleratore di startup in ambito Fintech e Insurtech, frutto di una operazione congiunta fra CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, Digital Magics, Startupbootcamp e Fintech District. L’acceleratore ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di innovazione, ricercando e supportando le migliori startup nazionali, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da CDP Venture Capital Sgr, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione.

L’iniziativa, aperta a partner sia finanziari che industriali, ha già visto l’adesione di SIA – società hitech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di pagamento – nella duplice veste di investitore e partner industriale. Gli ambiti Fintech e Insurtech rappresentano settori strategici in forte crescita sia in Italia che nel resto del mondo. Il mercato globale supera i 137 miliardi di euro l’anno, di cui oltre 58 in Europa e 373 milioni di euro in Italia1 Il programma di accelerazione sarà triennale, con l’obiettivo complessivo di supportare la crescita di circa 50 startup. Nel dettaglio, saranno selezionate 16 startup ogni anno, di cui 8 in ambito Fintech e altrettante 8 in ambito Insurtech. L’acceleratore opererà seguendo criteri legati al potenziale di crescita ed alla capacità di affrontare le principali sfide tecnologiche del settore. Le startup selezionate accederanno ad un finanziamento iniziale e beneficeranno di un percorso di accelerazione di 13 settimane supportato da mentor, corporate ed investitori.

Alla fine di questo percorso, le migliori di queste realtà saranno premiate ulteriormente con ticket di investimento fino a 200.000 euro. Il target del programma saranno le startup e le PMI innovative italiane, così come le realtà internazionali che desiderano sviluppare il proprio business nel nostro Paese, aprendo una sede in Italia. Il lancio rientra nella strategia complessiva di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, di creare una rete di 20 Acceleratori fisici sul territorio italiano focalizzati nei distretti ad alta specializzazione tecnologica. I primi acceleratori sono stati il Motor Valley Accelerator, programma dedicato al settore automotive e localizzato nel distretto di Modena e il WeSportUp, acceleratore dedicato a sport e salute, che apriranno entrambi i processi di selezione nei primi mesi del 2021. L’impegno di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale innovazione a supportare lo sviluppo di un ecosistema del Venture Capital in Italia e di una nuova imprenditoria innovativa si articola anche attraverso la creazione di percorsi di formazione professionale digitali attraverso la piattaforma Digital Xcelerator, un percorso di oltre 120 moduli di e-learning gratuiti a cui hanno già aderito circa 700 startup.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati tra i primi ad aver aderito al progetto del nuovo acceleratore di startup in ambito Fintech e Insurtech sia come investitore sia come partner industriale. L'approccio pragmatico di SIA verso l'innovazione ci consentirà di sperimentare nuovi modelli di business, nuove soluzioni e tecnologie emergenti nel settore dei pagamenti aumentando così la nostra competitività a livello europeo. Daremo valore all’acceleratore con le nostre competenze ed esperienze sia in Italia che all’estero nell’ambito dei pagamenti digitali per rispondere ai bisogni di innovazione dei nostri clienti, dalle istituzioni finanziarie alla PA, fino alle corporate. Abbiamo definito un hub di innovazione per mettere a fattore comune le diverse esperienze e creare un ecosistema con altri partner industriali che supporti il lancio delle iniziative più promettenti in modo veloce e su larga scala. Con l’acceleratore avremo un osservatorio privilegiato su fintech e paytech italiane ed internazionali” ha commentato Daniele Savarè, Direttore Innovation & Business Solutions di SIA