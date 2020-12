Italia zona rossa, torna il profumo di un nuovo Dpcm

Si va verso l'adozione di un Dpcm contenente le misure sulla nuova stretta per il Natale. Sarebbe questo, riferiscono fonti di governo all'Adnkronos, lo strumento legislativo che verrà adottato dal governo, non è escluso già in serata, per un nuovo giro di vite sui giorni di festività. Le misure sul Natale, ritenute ora insufficienti, erano state definite in un decreto ad hoc, che aveva affiancato l'ultimo Dpcm. Ora invece, visti forse anche i tempi stretti, il governo sarebbe più orientato all'adozione di un Dpcm ad hoc.