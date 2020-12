Al via la Nexxt generation della connessione per Fastweb

Fastweb lancia il NeXXt Generation 2025, il piano per connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale basato su tre pilastri: leadership tecnologica, trasparenza e responsabilità sociale.



La leadership tecnologica: massima performance e massima trasparenza ovunque



Fastweb è il primo operatore in Italia e tra i primi in Europa a lanciare una rete UltraFWA: come annunciato circa un anno fa, in questi giorni nelle prime 50 città situate in aree grigie sarà disponibile un servizio di connettività fissa di nuova generazione con velocità fino a 1 Gb/s, senza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi, basato sulla innovativa infrastruttura FWA che coniuga la potenza della fibra e quella delle frequenze 5G. Gli utenti residenti nelle città medio-piccole, finora escluse dalla rivoluzione gigabit – cittadine come Anzio o Avellino, Crema e Belluno, Nardò o Velletri – avranno la possibilità di accedere alle medesime opportunità riservate finora alle grandi città.

Si parte con 50 comuni che diventeranno oltre 500 entro il 2021 e 2.000 entro il 2024, per una copertura complessiva di 8 milioni di case nelle aree grigie e 4 milioni nelle aree bianche.

Tutto all’insegna della trasparenza e della semplicità, per avvicinare sempre di più l’experience dei clienti a quella degli operatori Over the Top grazie all’assistenza interamente digitale e ad un processo di attivazione semplice e rapidissimo: il cliente potrà verificare online la disponibilità di copertura e prenotare l’appuntamento per l’attivazione del servizio già per il giorno successivo.



Novità di rilievo anche per chi già navigava ad 1 Gb/sec. Fastweb, operatore leader di mercato per il numero di clienti connessi su rete FTTH, sposta la frontiera tecnologica anche rispetto alla performance. Grazie ad un innovativo upgrade tecnologico della rete proprietaria FTTH, la velocità di connessione viene portata a 2.5 Gb/sec.

In 30 grandi città, per una copertura complessiva di circa 4 milioni di case, la connettività ultraveloce passa dunque da 1 Gb/s a famiglia a 1 Gb/s a persona, per rispondere al nuovo bisogno di connettività che il cambiamento di abitudini e stili di vita imposto dall’emergenza sanitaria ha portato rispetto alle modalità di lavoro, studio e di intrattenimento.

Un incremento di performance che, nella logica di trasparenza che caratterizza il NeXXt Generation, sarà disponibile in modo indistinto per i nuovi come per i già clienti, che potranno richiedere l’upgrade della propria connessione senza alcun costo aggiuntivo. Le nuove performance di velocità saranno disponibili dall’inizio del prossimo anno gradualmente per famiglie e micro-imprese attestate sulla rete proprietaria FTTH, confermando quanto il controllo della rete end-to-end e la proprietà dell’infrastruttura siano l’abilitatore chiave dell’innovazione.



Infine, la rivoluzione del NeXXt Generation 2025 per il mobile: dal 27 Dicembre Fastweb lancia il proprio servizio mobile 5G e, ancora una volta, supera gli standard di mercato per trasparenza e semplicità: il 5G mobile con Fastweb sarà incluso in tutte le offerte sia per i nuovi clienti che per i già clienti senza alcun costo aggiuntivo.

Fastweb è il primo e unico operatore a mettere a disposizione dei propri clienti la tecnologia 5G con offerte senza vincoli di durata e senza alcun costo aggiuntivo.

Il 5G di Fastweb si accenderà in un primo momento a Milano, Bologna, Roma e Napoli per poi estendersi via via ad altri comuni, seguendo il roll out della rete mobile, per coprire il 90% della popolazione entro il 2025.



Una indiscussa leadership tecnologica, dunque, associata alla assoluta trasparenza e semplicità per mettere a disposizione dei clienti di Fastweb la massima potenza di connessione sotto il segno dell’approccio #nientecomeprima che fa ancora oggi di Fastweb l’unico operatore che consente di provare senza impegno il servizio di linea fissa per 30 giorni, tratta i vecchi clienti esattamente come i nuovi, dando a tutti la possibilità di aderire in qualsiasi momento alla migliore offerta disponibile e non impone vincoli di permanenza, lasciando al cliente piena libertà di interrompere il servizio in qualsiasi momento.



La responsabilità sociale verso il Paese



Alla leadership tecnologica e trasparenza si accompagna, infine, il terzo pilastro del Nexxt Generation 2025, ovvero il forte impegno che l’azienda intende profondere a supporto della comunità. Una responsabilità sociale che fino ad oggi si è tradotta principalmente nell’impegno concreto per l’alfabetizzazione digitale, grazie al lavoro svolto dalla Fastweb Digital Academy e agli 8.500 certificati rilasciati ad altrettanti studenti che hanno seguito i corsi gratuiti di formazione organizzati dall’Academy. Nei prossimi anni la FDA si impegna a formare 50.000 persone con nuovi corsi, gratuiti, destinati a giovani e meno giovani, dedicati a chi vuole sviluppare competenze digitali di base o di livello più avanzato per chi invece vuole approfondire e arricchire a livello professionale la propria competenza digitale.



La responsabilità sociale passa poi dal supporto all’occupazione e alla sostenibilità della filiera.

In aggiunta alle 120 persone assunte nel corso del 2020, Fastweb porterà avanti un piano di assunzioni che nei prossimi mesi prevede l’integrazione di 130 nuove risorse, a cui si aggiunge la creazione di ulteriori posti di lavoro nell’ambito delle società partner che gestiscono i servizi di call center. A partire da marzo, infatti, Fastweb amplierà i servizi di customer operations svolti a Lecce e Cagliari, con un duplice effetto atteso: una più alta qualità del servizio di assistenza ai clienti e la creazione di occupazione per circa 250 nuovi operatori.



Infine, Fastweb lancia due nuovi programmi per contribuire a rispondere all’emergenza sanitaria ed economica.

Con l’iniziativa “FASTWEB AIUTA I PICCOLI IMPRENDITORI” i dipendenti verranno coinvolti in un programma di donazioni per contribuire alla creazione di un fondo da 1 milione di Euro che verrà utilizzato, in collaborazione con Confcommercio e CESVI, per aiutare piccole attività commerciali clienti in difficoltà con contributi a fondo perduto pari a 5mila euro.

Con “VOLONTARI PER IL SISTEMA DI TRACING”, infine, Fastweb fa leva sulle proprie competenze e quelle dei propri dipendenti per collaborare al sistema di contact tracing e supportare le attività di contenimento dei contagi. I dipendenti, in qualità di volontari durante l’orario di lavoro, si occuperanno di contattare le liste di persone positive al Covid, fornite dalla ATS Città Metropolitana di Milano e Lodi. Svolgeranno interviste per tracciare sintomi ed evoluzione dalla malattia, compileranno le anagrafiche dei familiari e forniranno istruzioni sull’isolamento e sulla quarantena di eventuali conviventi.