Un libro a fumetti celebra la Croce Bianca Milano e il suo impegno ai tempi del Covid

Croce Bianca Milano, sezione Centro, ha dato alle stampe un volume che guarda al periodo pandemico dalla prospettiva del soccorritore. Un libro che parla dei Soccorritori in tempo di Coronavirus nato dai Soccorritori.

L’autrice, Valeria Vitale Rimoldi (www.supervale.it) , è infatti oltre che fumettista e illustratrice, anche una Soccorritrice da oltre 20 anni.



Personaggio centrale del racconto a fumetti è il dispettoso “Corona” che spunta inopportuno e ne combina di tutti i colori ai Volontari della Croce Bianca.

Situazioni, storie, accadimenti, «dietro le quinte», vengono raccontate ed illustrate con ironia e con un po’ di leggerezza; proprio quello che ha spesso aiutato i Soccorritori di Croce Bianca Milano a trasmettere agli assistiti anche calore umano oltre che professionalità ed efficienza.



Già durante i giorni della “prima ondata”, il personaggio di “Corona” ha iniziato a muovere i suoi primi passi sulla scena del Soccorso attraverso le pagine Facebook di Croce Bianca Milano Centro, strappando sovente ai Soccorritori più di un sorriso divertito in giornate tutt’altro che divertenti ma cariche di tensioni.

Il volume è dunque ora un’occasione unica per conoscere il mondo del Soccorso e del Volontariato ai “tempi del Coronavirus”.

Il presidente di Croce Bianca Milano, Vincenzo Tresoldi, ha sottolineato come “La nostra forza più straordinaria sono le donne e gli uomini che da oltre un secolo costituiscono l’anima di Croce Bianca Milano. È proprio tra queste ragazze e ragazzi di ogni età che in pieno lockdown si sviluppa l’idea di un libro sui Soccorritori, creato dai Soccorritori. Nasce così “Siamo la (Croce Bianca) Milano che va di corsa!”. Un volume che racconta il periodo pandemico, l’impegno e gli sforzi dei nostri Soccorritori in tempi davvero complessi. Lo fa però con leggerezza e ironia, elementi fondamentali che, insieme all’entusiasmo che ci pervade nel fare del bene al prossimo, ci sono serviti per assolvere alla nostra missione.”

Il volume, arricchito dall’inedita storia a fumetti della Associazione Croce Bianca Milano Onlus, sarebbe stato il protagonista della tradizionale Raccolta Fondi Natalizia per l’autofinanziamento, ma la pandemia ha cancellato questa possibilità.

È però possibile richiedere copie del libro presso la sede dell’Associazione in via Vettabbia 4, Milano (tel. 02 8321451 oppure 2 finale – mail milanocentro@crocebianca.org ) con offerta libera a partire da Euro 15.

La prenotazione di copie è possibile anche tramite la pagina Facebook Croce Bianca Milano sezione Centro.

Il ricavato della vendita del volume, e delle eventuali offerte aggiuntive ricevute, sarà destinato all’acquisto dei materiali e delle attrezzature a sostegno dell’attività di soccorso dell’associazione Croce Bianca Milano.

Si possono anche effettuare donazioni tramite bonifico direttamente sul c/c intestato a Croce Bianca Milano Centro: IBAN IT94 A030 6909 6061 0000 0124 458 BIC BCITITMM con causale SiamoLaMilano