Occupazione femminile, la parità di genere rimane un miraggio: arriverà nel 2080

Lavorare 27 anni contro i 34 della media europea. Guadagnare 4 euro in meno di un uomo essendo comunque laureata. Perdere fino al 35% della propria remunerazione se si resta incinta. Sono solo alcuni dei dati presentati oggi dall’osservatorio 4Manager, la “task force” congiunta di Federmanager e Confindustria. A snocciolare i dati Roberto Torre, responsabile scientifico dell’osservatorio stesso, che ha mostrato in modo impietoso come il gender gap sia un tema di grandissima attualità e non un discorso trito e inflazionato.

«La vita lavorativa delle donne italiane – ci racconta Torre – è più “breve” di quella delle colleghe europee e questo non è certo una buona notizia: 27 anni contro 34. I miglioramenti ci sono, ma sono lentissimi: andando avanti di questo passo si raggiungerà la parità tra uomo e donna solo tra 60 anni. E poi esiste una differenza ulteriore, quella tra donne con figli e donne senza, con le prime che hanno molte più difficoltà da punto di vista retributivo».

In effetti, una donna in maternità vede scendere del 35% il suo stipendio, in media, e per i 15 anni successivi si attesta su un livello inferiore del 10% rispetto a quello delle donne senza figli. Il problema si fa ancora più serio se si guardano gli uomini: che guadagnano in media 4 euro in più all’ora. Ma attenzione: questo è il pay gap tra persone laureate, ovvero tra una popolazione più “elitaria” visto che coloro che hanno terminato il ciclo di studi universitari rappresentano ancora una minoranza.

«Un altro elemento importante – aggiunge Torre – riguarda l’alfabetizzazione tecnologica. Solo il 19% delle donne italiane ha competenze digitali evolute, contro una media europea del 31%. Anche gli uomini sono poco inclini a queste conoscenze, ma in misura meno drammatica. Analogo discorso vale per i percorsi di studi: chi decide di intraprendere la carriera nell’Itc è per il 79% maschio e solo per il 21% donna».

Da questo punto di vista il Coronavirus rappresenta un doppio pericolo: oltre a mettere a repentaglio la solidità delle aziende, potrebbe perfino riportare indietro le lancette in materia di parità, ampliando i fenomeni di segregazione contrattuale. Rispetto alle crisi del passato, quella che arriverà nei prossimi mesi potrebbe ampliare ulteriormente il divario perché sta colpendo soprattutto settori produttivi in cui la percentuale di donne è più elevato: il turismo, soprattutto, ma anche la moda.

Ancora: aumenta il numero di ore non retribuite, ovvero dedicate all’assistenza dei figli o dei parenti non autosufficienti, appannaggio delle donne. Eppure i dati economici parlano chiaro: le aziende e le economie che hanno una maggiore presenza femminile sono più forti, più resilienti e con un welfare migliore. Invece l’Italia continua a mostrare chiari segnali di inversione e l’idea che si possa arrivare alla parità solo nel 2080 non è degno di un paese evoluto.

«Infine – conclude Torre – c’è un problema di managerialità. Solo il 28% dei posti di lavoro con responsabilità decisionale è occupato da donne, un dato che scende al 18% se si considerano le sole dirigenti. Negli ultimi anni questi numeri hanno avuto una progressione estremamente lenta, dello 0,3%, con delle ovvie differenze settoriali. Eppure avremmo una legge, quella Golfo-Mosca del 2011, che è un buon provvedimento e che ci è stato perfino copiato dal governo Merkel nei giorni scorsi. C’è stata una crescita significativa delle donne nei consigli di amministrazione, ma non un analogo incremento di presidenti e amministratori delegati di sesso femminile».

Oltretutto, il mondo manageriale è quello in assoluto con il gap salariale più elevato. In ultima analisi, va tenuto conto che lo smart working deve essere normato perché non sia soltanto il lavoro da casa, ma anche una nuova modalità di svolgimento delle proprie mansioni. Inevitabilmente, oltretutto, questo remote working ha coinvolto principalmente le donne che hanno dovuto badare anche ai figli e alla gestione della casa con un conseguente calo dell’occupazione femminile e un incremento dei part-time.