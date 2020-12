Gli elettrodomestici Samsung in vendita negli e-commerce di Letsell

Letsell, la startup torinese del commercio digitale, che ha conquistato oltre 90.000 utenti in tre anni, offrendo siti di e-commerce completi di prodotti a chiunque voglia imparare a vendere online, ha chiuso la scorsa settimana un importante accordo commerciale con Samsung Electronics Italia.

L’accordo prevede l’apertura di un canale monotematico su Letsell, dedicato esclusivamente alla vendita online degli elettrodomestici dell’azienda coreana, da anni ai primi posti nel settore del bianco in Italia.



Inizialmente su Letsell saranno disponibili per la vendita 7 categorie di elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, purificatori d'aria, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici e aspirapolvere, tutti “2021 ready”, già con l’indicazione dei nuovi livelli di efficienza energetica che in Europa sostituiranno, a partire dal 1° marzo 2021, la classificazione attualmente in vigore (A++, A+, A, B, ecc.).



Il canale sarà disponibile su letsell.com tra pochissimi giorni, in tempo per Natale, e sarà riservato agli utenti che si registreranno sulla piattaforma.

Come sempre, dunque, per avviare un e-commerce e iniziare a vendere online gli elettrodomestici all’avanguardia di Samsung, non saranno necessarie conoscenze di informatica, grandi capitali iniziali e neppure una partita IVA. Basterà registrarsi su letsell.com, pagando un modesto fee d’iscrizione e in pochi click si disporrà di un e-store con tutti i prodotti Samsung e completo di tutti gli strumenti di cui un vero e-commerce manager ha bisogno: dalla newsletter ai coupon, fino ai sistemi di sconto. La gestione degli acquisti dei clienti, le transazioni online e gli eventuali resi o cambi, invece, saranno gestiti direttamente da Letsell, senza aggravi di spesa per gli utenti.



Inoltre, i “letseller” – gli utenti che aprono un e-commerce su Letsell – avranno accesso gratuitamente al corso base con le tecniche di vendita dell’Academy Letsell. È il primo corso di marketing per e-commerce, completamente in Italiano, con oltre 8 ore di video e dispense con testi e template già pronti, dedicato a chi vuole scoprire, in poche settimane, i segreti per diventare un campione della vendita online.



“Con questo importante accordo, vogliamo offrire, insieme a Samsung Electronics Italia, un’opportunità importante sia a chi vuole esordire nell’e-commerce in questo periodo e approfittare della crescita del commercio online (+28% nel 2020) per avviare una nuova attività o magari solo per crearsi una piccola rendita aggiuntiva” ha detto Luca Ferrero, co-fondatore e COO di Letsell, spiegando le ragioni dell’accordo, “sia alle persone che desiderano acquistare elettrodomestici innovativi e di grande qualità a un prezzo conveniente, perché, come già accade per gli altri 30.000 prodotti del nostro catalogo, anche con gli elettrodomestici ci impegneremo a garantire la massima convenienza ai nostri clienti”, ha concluso Ferrero.



Letsell, infatti, si impegna sempre a offrire la maggior parte dei prodotti in vendita sui propri e-commerce con un rapporto qualità/prezzo migliore rispetto alle medie di mercato. La convenienza su Letsell è dunque costante e non occasionale, né limitata nel tempo, come accade invece per le “offerte speciali” proposte da altri rivenditori, che in genere durano pochi giorni o sono soggette a condizioni vincolanti (es: possesso di buoni sconto, acquisti di 2 o più prodotti, spese extra, ecc.).



Commentando la chiusura di questo accordo Emanuele De Longhi, Head of Marketing Home Appliance Samsung Electronics Italia ha detto: “Il web è il luogo in cui i consumatori si informano e rappresenta quindi un touch point particolarmente strategico per un brand come il nostro, che offre prodotti ad alto tasso di innovazione. Riteniamo”, ha continuato De Longhi, “che la presenza online sia fondamentale per dare al consumatore una visione a 360° di prodotti, tecnologie e features in modo chiaro ed efficace ed è per questo, e anche perché crediamo che la miglior strategia per vendere online sia quella di diversificare l’offerta, creando dei giusti canali di vendita con un buon rapporto qualità prezzo, che abbiamo deciso di attivare questa collaborazione con Letsell”.