Elmec Solar è le prime aziende dell’energia rinnovabile a diventare B Corp

Elmec Solar, azienda del gruppo Elmec che si occupa di energie rinnovabili e pulite e di sostenibilità energetica, ha ottenuto la certificazione B Corp che la identifica, insieme a sole altre 2 aziende in Italia nel settore renewables energy generation & installation, come realtà che si distingue per elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale.

Anche in un anno complesso come il 2020, la sensibilità degli italiani al mondo dell’energia rinnovabile non è venuta meno, come dimostra la crescita della domanda di soluzioni di energia rinnovabile del 12%.

Prosegue così anche nel Bel paese un trend di crescita già affermatosi a livello internazionale che vede un’elevata adozione di impianti: ad esempio, in Germania sono aumentati del 22% degli impianti sotto i 10 KW, da gennaio ad agosto 2020 rispetto al 2019; negli USA le installazioni nel primo semestre del 2020 sono state superiori del 21% rispetto all’anno precedente: 1,8 GW di impianti fotovoltaici residenziali. E anche in Australia, dove già una famiglia su quattro dispone di un sistema solare fotovoltaico, l’aumento è notevole: 30% di impianti in più nei primi 8 mesi rispetto al 2019.

In questo scenario, la certificazione B Corp ottenuta da Elmec Solar diventa un elemento strategico per posizionarsi nel mercato nazionale non solo come un operatore che abilita altre aziende all’uso di energie rinnovabili, ma anche come azienda che, in prima persona, investe per migliorare il proprio impatto sociale e ambientale.

Elmec Solar ha, infatti, ottenuto questa certificazione grazie agli elevati punteggi ottenuti nei settori Governance, Workers, Community, Environment, Customers.

In particolare, l’azienda si è distinta per etica e trasparenza nella gestione e per l’attenzione alla salute, al benessere e alla sicurezza - anche economica - dei dipendenti. Inoltre ha ottenuto un elevato punteggio per la gestione dell’impatto ambientale grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e pulite.

“Siamo molto felici di aver ottenuto questo riconoscimento che certifica che la performance ambientale e sociale dell’azienda sia misurata in maniera tanto solida quanto i risultati economici" afferma Alessandro Villa Presidente CdA e Amministratore Delegato Elmec Solar. "Sono fermamente convinto che il profitto che un’azienda sana può generare debba essere pensato strettamente correlato al benessere e al miglioramento della qualità della vita di chi vi lavora, della comunità e dell’ambiente. La certificazione ci inserisce inoltre in un gruppo di aziende che interpretano la loro missione secondo questi principi, che mettono in pratica gli obiettivi e, insieme a loro, siamo convinti di poter fare ulteriori step di miglioramento. Anche per questo ci siamo dotati delle certificazioni ISO sistema integrato qualità, sicurezza e ambiente. Percepiamo questi standard come delle “best practices” che orientano la nostra azienda verso un miglioramento continuo in termini organizzativi, commerciali, qualitativi, ambientali e di sicurezza".