Coronavirus, 12.030 nuovi casi e 491 vittime in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 12.030 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, quasi seimila (5.908) in meno rispetto a quelli fatti registrare ieri. Un numero molto positivo, che però va legato anche alla diminuzione dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che sono stati 103.584 contro i 152.697 dell'ultimo rilevamento. I deceduti nell'ultimo giorno sono stati 491, con il numero totale delle vittime da inizio pandemia che ha superato quota 65mila (65.011). È quanto emerge dal quotidiano bollettino dell'emergenza Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 675.109 (circa 11mila in meno di ieri), dei quali 644.249 in isolamento domiciliare. Il totale dei ricoverati è di 27.765 (30 in più di ieri), dei quali 3.095 in terapia intensiva (63 in meno di ieri, ma con 138 nuovi ingressi). La regione che ha il maggior numero di nuovi positivi è il Veneto con 2.829, seguita dell'Emilia Romagna 1.574 e dal Lazio 1.315. Solo 14 nuovi casi in Valle D'Aosta. Veneto, Campania e Lazio sono le regioni con il maggior numero di attualmente positivi, mentre dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri la regione più intasata continua ad essere la Lombardia con più di 5mila posti letto occupati, seguita da Piemonte e Lazio. 685 invece sono i ricoverati in terapia intensiva della Lombardia (21 nuovi), seguita da Lazio e Veneto. Solo 61 i ricoverati in Molise con appena 8 pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Basilicata e Friuli Venezia Giulia nessun nuovo paziente è stato ricoverato in terapia intensiva. (ITALPRESS). trl/sat/red 14-Dic-20 18:01