Adyen e Microsoft lanciano Network Token Optimization

La piattaforma di pagamento Adyen amplia la sua collaborazione con Microsoft per accelerare l'innovazione dei pagamenti per entrambe le società con il lancio di Adyen Network Token Optimization. Adyen è una delle prime piattaforme di pagamento a consentire pagamenti tokenizzati su più schemi e ad offrire l'ottimizzazione automatica dell'uso dei token per aumentare i tassi di autorizzazione. Adottando Network Token Optimization, i merchant come Microsoft sono in grado di realizzare entrate significativamente maggiori grazie all'aumento dei tassi di autorizzazione.

"L'esperienza del cliente è al centro di tutto ciò che facciamo e quando parliamo del processo di pagamento si tratta di renderlo più veloce, semplice e sicuro", ha affermato Matt Rossmeissl, Vice President of Commerce Engineering Operations di Microsoft. "L'innovazione di prodotto è al centro del nostro lavoro in Microsoft e Network Token Optimization di Adyen rappresenta, in questo senso, un elemento in grado aumentare i tassi di autorizzazione e la soddisfazione del cliente".

Adyen e Microsoft lavorano insieme dal luglio 2015, quando la collaborazione si avviò a partire dall’acquiring in Europa. Oggi Adyen elabora i pagamenti per Microsoft a livello globale, su tutti i suoi prodotti e servizi. Inoltre, Microsoft utilizza anche altri prodotti di Adyen oltre a Network Token Optimization, tra cui Revenue Accelerate e Real-time Account Updater che garantisce un'esperienza di acquisto senza interruzioni addebitando al cliente le spese sempre sulla carta più aggiornata. Adyen supporta anche vari metodi di pagamento locali in diversi paesi per Microsoft, comprese le reti di debito con sede negli Stati Uniti, uno degli sviluppi recenti di Adyen.

"Realizziamo prodotti concentrandoci sulle esigenze dei merchant e dei loro clienti finali e in questo senso Microsoft ci spinge a creare soluzioni globali migliori. In Adyen abbiamo beneficiato del loro continuo desiderio di fornire ai propri clienti esperienze sempre all’avanguardia", ha affermato Kamran Zaki, COO di Adyen. "Costantemente in prima linea nell'innovazione, il team Microsoft è sempre disponibile ad adottare per primo i nostri nuovi prodotti e funzionalità. Lavoriamo insieme ogni giorno per creare esperienze di acquisto sempre migliori per i loro clienti e siamo sempre curiosi di scoprire cosa saremo in grado di realizzare domani".