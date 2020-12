Gp Abu Dhabi, Pole Verstappen su Bottas-Hamilton

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position e nel GP di Abu Dhabi scatterà davanti a tutti. Il pilota della Red Bull, che ha chiuso il suo miglior giro in 1'35"246, mette tutti in riga precedendo le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, solo 3°, alla vigilia dell'ultimo Gp della stagione. Al fianco del britannico scatterà la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Alexander Albon e all'altra McLaren di Carlos Sainz. Settima posizione, invece, per Daniil Kvyat che precede Lance Stroll. Nono tempo, infine, per la Ferrari di Charles Leclerc che però sarà costretto a retrocedere di 3 posizioni per la penalità ricevuta nel GP di Sakhir con Pierre Gasly a chiudere con il 10° tempo di giornata. (ITALPRESS). spf/gm/red 12-Dic-20 15:09