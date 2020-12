Tecnologia e arti liberali i nemici-amici del lavoro del futuro

Il Covid ha impattato fortemente, tra l’altro, anche sul senso del dibattito mondiale sull’innovazione e il suo contenuto valoriale. Ha avuto il ruolo – lo sta ancora avendo – di ricondurre al centro il “purpose”, la sostanza del social impact di ogni comportamento finanziario ed economico. Ed ha cambiato l’illuminazione di scena sul palco del boom digitale, chiarendone per la prima volta le molte ombre.

Ma questa rinnovata sfida culturale che il Covid ha lanciato alla civiltà occidentale, in particolare, pone anche due domande sul tema del come crescere e competere nell’era digitale. E cioè: con quali competenze e con che tipo di leadership? E poi: basta la tecnologia per orientare e gestire l’innovazione?

Per provare a rispondere, partiamo da una premessa. Il “next normal” indica la nuova normalità, o meglio la “prossima normalità” con la quale ci dovremo confrontare una volta sopita la fase acuta del CoVid. “Prossima” normalità in quanto è probabile che non solo sia diversa da ciò che fino a ieri consideravamo normalità – che sia qualcosa dunque di non ancora sperimentato – ma in qualche modo si collochi in continuità con i processi trasformativi che in particolare il digitale sta causando nella società. Si potrebbe dire che il Covid sta contribuendo ad accelerare il prossimo salto evolutivo della rivoluzione digitale.

Ma se dunque il futuro transita tutto attraverso il confronto con l’evoluzione digitale; e se quest’evoluzione è connessa al dilagare delle soluzioni di intelligenza digitale; proviamo ad enumerarne le 4 direttrici: sono l’abilità digitale, la comprensione e prevenzioni dei lati oscuri del digitale; la capacità di comprensione del contesto e del suo eventuale redesign tramite il digitale; l’equilibrio con la tradizione e i sistemi legacy.

Per padroneggiare il confronto con l’intelligenza digitale occorrerà a tutti scalare una sorta di piramide. L’Intelligenza digitale, infatti, richiede la capacità e padronanza nel:

• muoversi a proprio agio negli ambienti digitali usando i suoi strumenti con abilità;

• concepire – grazie al digitale – “cose-mai-viste-prima” (prodotti, servizi, processi, modelli organizzativi,...) comprendendo anche le potenziali implicazioni ed effetti collaterali (sia positivi che negativi) che sorgono con l’adozione del digitale e senza puntare in modo acritico al digitale «a tutti i costi».

• padroneggiare l’arte dei dati, le loro potenzialità esplicative, ma anche i loro limiti e gli errori interpretativi sempre in agguato, per comprendere il contesto e decidere sempre al meglio.

Questo percorso richiede un’unione sinergica non solo di competenze tecniche ma anche di soft skills – per guidare la tecnologia e porre sempre l’umano al centro – e di pensiero critico, per identificare senza farsi travolgere i crescenti lati oscuri del digitale. Il percorso si completa con un approccio sistematico all’apprendimento continuo.

Questo tipo di competenze rientra a pieno titolo nelle cosiddette soft skills. Che sono da sempre il cuore dell’educazione liberale: “Le richieste poste alla gestione sono state storicamente quantitative – scrive F.E.Pamp sulla Harvard Business Review - Con l’automazione e il computer, queste esigenze stanno cambiando. I dirigenti hanno ora bisogno di una maggiore profondità intellettuale che deriva solo da un’educazione orientata alle arti liberali”. E George Lakoff precisa: “L’istruzione liberale in senso classico aveva un insieme di obiettivi differenti [rispetto a quella professionale]: sviluppare le capacità intellettive e critiche dello studente, fargli conoscere il mondo e aprirsi alle sue possibilità, fornirgli gli strumenti per continuare ad imparare in modo autonomo e formarlo come cittadino in grado di partecipare alla vita democratica. A causa della perdita di lavoro appagante, l’istruzione è radicalmente cambiata.

Sempre più studenti vedono l’istruzione come un percorso finalizzato al raggiungimento della ricchezza o di un lavoro esaltante, perciò vengono “istruiti” per i lavori contemporanei senza l’intangibile ma estremamente importante ricchezza personale che forniva tradizionalmente l’istruzione liberale. È un furto educativo, perché l’istruzione liberale preparava alla vita in generale, cosa che la formazione all’attuale mondo del lavoro non può fare, soprattutto se consideriamo che i lavori di oggi potrebbero non esistere più domani».

I leader di domani riescono a combinare in un tutt’uno le tecnologie digitali con le scienze umane. Come aveva intuito negli Anni Cinquanta Adriano Olivetti. Come diceva Steve Jobs alla Apple Woprld Wide developers conference del 2010: “Il motivo per cui Apple è in grado di creare prodotti come l’iPad è perché abbiamo sempre cercato di agire all’intersezione tra tecnologia e arti liberali”.