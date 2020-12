Quando il buono incontra il giusto: crescono le vendite di pecorino solidale

È più che mai in crescita il trend di vendita del Pecorino etico solidale, nato dall'accordo di filiera Biraghi-Coldiretti Sardegna nel marzo del 2017, che retribuisce ad un prezzo minimo di 1 euro al litro il latte ovino ai pastori. Un formaggio, quello etico solidale, grattugiato (miscela composta dal 70 per cento di pecorino sardo e 30% latte vaccino Biraghi), che nello scorso mese di ottobre ha toccato il dato più alto di distribuzione ponderata: 38 per cento (iper e super market), con una crescita di ben 5 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2019. Ma a crescere sono anche i volumi di vendita che toccano il +20,14% a ottobre 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Praticamente oltre 150 quintali rispetto ai 126 del 2019. Una crescita che conferma quella di settembre 2020 (+39,38% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) e che nell'anno che sta per terminare a gennaio ha segnato un +84,67 per cento, la percentuale più alta in assoluto nel raffronto tra mesi dell'anno precedente.

"Siamo più che soddisfatti", commenta il presidente della cooperativa pastori di Dorgali (Nuoro), Leonardo Salis,"le vendite vanno infatti molto bene e Biraghi si conferma un partner estremamente serio che non solo rispetta gli accordi ma addirittura va oltre: ha acquistato più pecorino degli accordi e stanno anticipando il ritiro. Inoltre retribuisce puntualmente 10 centesimi in più rispetto ai prezzi Clal e comunque, a prescindere dal mercato, il prezzo di acquisto del pecorino deve garantire ai nostri allevatori minimo 1 euro al litro".

Oltre al pecorino per il formaggio etico solidale, il caseificio piemontese Biraghi acquista dalla coop di Dorgali anche quello da destinare al nuovo prodotto nato dall'accordo di filiera con Coldiretti Sardegna. "È un pecorino da tavola, lavorato a Dorgali con il latte prodotto in Sardegna", spiega il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, "un pecorino porzionato e confezionato grazie alle più moderne tecnologie, con gusto dolce e delicato. Si presenta in una pratica confezione con apertura facilitata e zip "apri e chiudi" che contiene una fetta da 150 grammi senza crosta laterale, posizionata su un vassoio estraibile che permette al consumatore di riporla nella confezione o in frigo senza sporcarsi le mani. È un prodotto del tutto nuovo, figlio di due anni di lavoro che rispetta le condizioni del nostro accordo: deve garantire un prezzo equo ai pastori che non deve mai scendere sotto i costi di produzione".