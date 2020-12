Attentio vera gratis est

In questi giorni la mia adorata cucciola di Rodhesian Ridgeback ha subito un intervento chirurgico piuttosto impegnativo e delicato. I chirurghi della clinica veterinaria di Forli non solo ci hanno permesso di starle vicino ma non l’hanno lasciata mai sola. Si è ripresa con una velocità del tutto inaspettata reagendo alle nostre voci e poi alle nostre coccole come se non sentisse il dolore, inevitabile nel suo caso. Di fronte a questa esperienza positiva ed energizzante rivolta ai nostri amici a quattro zampe, ho continuato a riflettere sulle terribili condizioni delle persone ricoverate per il Covid, sulla loro ineludibile solitudine, nell’oscuro baratro della malattia che sembra avere azzerato decenni di impegno per una medicina senza dolore e non parlo solo del dolore fisico ma di quello spirituale, quel dolore che Cecily Sanders, la fondatrice del movimento degli Hospice, chiamava total pain. Un dolore che priva la persona della possibilità di qualsiasi lenimento derivato dall’attentio, che non è la mera attenzione rivolta all’altro ma la consapevolezza, la condivisione empatica dei suoi bisogni nel momento in cui essi si manifestano o semplicemente sono intuibili. Nell’emergenza attuale con medici e infermieri sotto pressione esponenziale nessuno può occuparsi di quei bisogni, di quel grido che è un drammatico urlo di solitudine. Eppure forse una possibilità esiste ed è la mobilitazione di quelle figure ancora poco conosciute nel nostro paese che sono i cappellani formati alla conoscenza non solo religiosa o meglio inter-religiosa ma anche a quella spirituale, morale, esistenziale che ha al centro l’Attentio. Purtroppo è vero che anche nei paesi anglosassoni dove da diversi decenni queste figure sono disseminate in diversi ambiti istituzionali, il settore socio sanitario non è stato particolarmente considerato: lo sta diventando ora con crescente intensità. Certo anche i cappellani hanno tutti gli obblighi di sicurezza protezione distanziamento che caratterizzano i comportamenti anti Covid, ma grazie all’impiego delle tecnologie possono provvedere ai bisogni relazionali e alle esigenze spirituali dei pazienti facendoli sentire meno dispersi in un precipizio senza luce. Possono aiutare i loro cari a tramettere amore vicinanza conforto, dando voce e radici alle storie personali, ai desideri in cui si esprimono le scelte religiose ed antropologiche. I cappellani possono essere portatori di un’Attentio che rischia di essere dimenticata, disintegrata nelle oscure trame evolutive e disumanizzanti del virus?