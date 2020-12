A scuola il distanziamento è cognitivo con troppe rotelle e troppo poca tecnologia

Noi tutti proveniamo da almeno 100 anni di turbolento procedere degli eventi, guerre calde e fredde, ma credo che raramente siamo stati nei singoli momenti vissuti da noi o dai nostri antenati tanto sommersi da una incontenibile moltitudine di informazioni contraddittorie, di posizioni contrapposte, inconciliabili e frammentate.

È vero che siamo in guerra, anche se in una guerra molto particolare, perché non è una singola nazione o i territori di una coalizione di Stati che vengono invasi da un potente nemico, ma è l’intera umanità a livello globale che viene minacciata e attaccata da un nemico invisibile e potente, di fronte al quale scopriamo di essere quasi completamente disarmati, perché questa invasione ha una caratteristica particolare: è possibile soltanto con la nostra collaborazione, in quanto l’agente letale può vivere solo se nutrito dall’uomo suo portatore, una specie di auto invasione nella quale il nostro simile viene trasformato nel nostro peggior nemico. Non dimentichiamo inoltre che le guerre vere si combattono difendendosi e attaccando, mentre noi siamo costretti alla nostra impotenza a nasconderci, a mascherarci come i contadini pugliesi che nel medioevo si rifugiavano sotto terra nascondendosi dall’invasione dei saraceni, per riemergere solo quando il peggio fosse passato e contare i danni.

Confesso di trovare molto difficile la prospettiva di partecipare agli innumerevoli dibattiti non sempre utili e spesso neppure autentici che affollano tutti i media possibili senza essere di grande aiuto. L’unica cosa che mi sembra ragionevole è lo sviluppo di considerazioni impolitiche, staccate dal travaglio quotidiano. Prendiamo l’esempio della scuola, un problema sicuramente molto serio, perlomeno tanto serio quanto la crisi economica che stiamo attraversando con incertezza e disorientamento.

Anziché comprare banchi si sarebbe potuto investire sulla digitalizzazione

La discussa decisione del governo di mantenere aperte le scuole, anche di fronte ai dati inequivocabili pubblicati dalla rivista Lancet, secondo la quale chiudere le scuole farebbe diminuire il rischio di contagio del 10% in un mese, riaprirle farebbe aumentare il rischio del 25%, è un encomiabile dimostrazione della prevalenza delle motivazioni sociali anche sui rischi di infezione, rischi che possiamo classificare nei sacrifici che dobbiamo fare per i nostri figli.

Proviamo invece adesso ad assumere un punto di vista completamente diverso e ripensare al problema in un’ottica più generale. Essendo coscienti che la situazione di pandemia sarebbe continuata per mesi, si sarebbe potuto pensare di non comperare i banchi individuali con le ruote, e di usare invece le risorse economiche messe a disposizione per dotare tutti gli insegnanti, tutti gli studenti, tutte le scuole di attrezzature informatiche adeguate allo svolgimento dei corsi di studio esclusivamente online per un certo periodo di tempo.

Onestamente non credo che gli studenti avrebbero sofferto danni irreparabili da una minore socializzazione e dal minore contatto diretto con gli insegnanti. Questa decisione poteva essere vista, se accompagnata da adeguati sforzi formativi, come la prima azione incisiva per preparare il Paese alla digitalizzazione, per avere tra qualche tempo una generazione di giovani preparati ad usare i mezzi informatici al massimo livello.

Si è persa l’occasione per preparare studenti e docenti a usare i mezzi informatici

Ovviamente si sarebbero dovuti costringere gli insegnanti ad apprendere gli strumenti del mestiere, e parallelamente invitare gli studenti, costretti per qualche mese a casa, a studiare intensamente per arrivare alla fine del periodo più preparati, almeno in informatica, di quanto sarebbero stati frequentando di persona le lezioni: una mobilitazione insomma, con un richiamo al sacrificio per il sistema educativo, analogamente a quanto, in un certo senso, stiamo facendo per la ristorazione e per tutti quelli costretti a chiudere temporaneamente le attività. Chi può essere esonerato dalla sofferenza in una guerra senza quartiere quale quella alla quale siamo costretti a partecipare?

Un beneficio collaterale non indifferente sarebbe stato l’alleggerimento dei mezzi di trasporto con liberazione di spazio e conseguente maggiore distanza tra gli altri utilizzatori. Quante ore di lezione hanno perso nel 43’ e nel 44’, durante la seconda guerra mondiale quelli della mia generazione?

Non mi sembra che abbiamo avuto gravi danni da carente socializzazione e credo che abbiamo ampiamente recuperato il tempo perso in termini di conoscenza: forse abbiamo fumato meno canne. Devo aggiungere di non essere stupito che un’idea del genere non sia venuta alla Ministra dell’istruzione e sono convinto che le strutture del ministero non siano neppure in grado di pensare a soluzioni non convenzionali per risolvere un problema di questo genere. Ricordo che attorno all’inizio del 2000 mi sono recato al Ministero della Pubblica Istruzione per proporre, attraverso il sito della Treccani, un sistema di insegnamento in video, con lezioni fatte da insegnanti di provata eccellenza nominati dal Ministero, tali da poter essere usate non solo per ripasso dagli allievi, ma soprattutto propedeutiche alle lezioni da tenersi in classe in modo da contribuire all’unificazione del livello di insegnamento sul territorio nazionale. Questo rimane, come sappiamo, uno dei grandi problemi del nostro sistema educativo, cioè il divario abissale tra Nord e sud. Venni liquidato in 20 minuti da un autorevole interlocutore che con sufficienza mi informò che non si poteva violare la libertà di insegnamento del singolo insegnante. Cosa ci si può aspettare da un ministero per il quale ogni insegnante è libero di impartire un insegnamento mediocre o un insegnamento del cui livello è unico giudice, anche a dispetto delle classifiche internazionali, ad allievi che si troveranno ad affrontare il mondo di domani con strumenti cognitivi inadeguati?