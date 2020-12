Nasce Aigis Banca: l’intelligenza artificiale per il credito alle PMI

Aigis Banca è il nuovo specialist lender che utilizza l’intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo economico delle PMI e del risparmio delle famiglie. La Banca nasce grazie all’iniziativa dell’Ad Filippo Cortesi, con una lunga esperienza nel settore bancario e grazie a un management team di primo piano, il cui obiettivo principale è quello di portare innovazione nel settore del credito.

La mission di Aigis Banca è di offrire servizi di sintesi fra fintech e banca, supportati dall’impiego di tecnologie basate su automazione e artificial intelligence, per garantire tempi di risposta rapidi a tutti quegli imprenditori che intendono richiedere finanziamenti, attraverso una gestione online dei rapporti e delle operazioni bancarie, prescindendo dalla loro presenza fisica in filiale.

“In un mondo di profondi e continui cambiamenti, la nostra idea di banca è molto semplice”, ha dichiarato Filippo Cortesi, Amministratore delegato della nuova realtà. “Aigis Banca nasce infatti con una visione ben chiara: agevolare gli imprenditori e garantire al contempo ottimi rendimenti ai risparmiatori che scelgono i nostri prodotti e servizi. Le nostre soluzioni sono basate sull’impiego di tecnologie di artifical intelligence, per assicurare il più alto livello di efficienza e affidabilità. Non c’è però solo l’aspetto tecnologico – conclude l’AD Cortesi – l'operato della banca risponde sempre a criteri di eticità e sostenibilità condivisi da un team, giovane, esperto e fortemente motivato”.

Aigis Banca adotta un modello focalizzato sul finanziamento delle PMI facendo leva sulle garanzie pubbliche (MCC e SACE) che lo Stato mette a disposizione e su soluzioni specialist quali il factoring, strumento ideale per ottimizzare la gestione del circolante. La banca, che è specializzata in finanziamenti alle PMI, raccoglie il risparmio dei consumatori, offrendo conti correnti remunerati e conti deposito con tassi di interesse vantaggiosi: si avvale, inoltre, di partnership strategiche con fintech leader sul mercato in modo da ottenere il massimo livello di efficienza e rapidità, fiore all’occhiello che distingue l’offerta di Aigis dal resto del mercato bancario.

Infine alcuni dati: i crediti erogati alle PMI italiane sono già oltre € 300 mln, mentre i volumi di Factoring circa € 500 mln. Grazie a delle forti partnership in Germania, inoltre, già 10.000 clienti retail tedeschi hanno dato fiducia alla nuova realtà, scegliendo il conto deposito di Aigis Banca. Nel 2020 sono già stati raggiunti i target di volumi previsti a fine 2021.