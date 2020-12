Vendere vino durante la pandemia: la mission (im)possible di Edoardo Freddi

Riuscire a vendere il vino anche durante la pandemia? Si può, a patto di cambiare punto di vista e affidarsi alle nuove tecnologie. È la ricetta neanche troppo segreta di Edoardo Freddi, imprenditore poco più che trentenne che è riuscito a migliorare il suo business proprio durante la pandemia e che Economy ha intervistato.

Freddi, come sarà il mercato del vino in questo periodo e nel futuro prossimo?

Per rispondere, è doverosa una premessa: il mercato del vino ha avuto una profonda accelerazione negli ultimi 15-20 anni, che lo ha smosso dalla posizione in cui crogiolava dagli anni Novanta, e lo ha sempre più “globalizzato”, non solo con una maggiore e più capillare diffusione nel mondo, arrivando a saturazione in alcune aree, ma anche sottoponendolo a dinamiche di prodotto di lusso, categoria merceologica e commodity a cui forse non era ancora abituato. Tale premessa è alla base della intuizione che mi ha spinto a fondare una azienda di export manager del settore vinicolo. Nell’ultimo periodo ovviamente è stata necessaria tutta la flessibilità di una struttura come la nostra per rispondere al calo del canale on-trade (ristoranti alberghi ed anche enoteche) in modo diverso a seconda che si abbia un marchio da valorizzare e o una nuova linea da introdurre, in base al prezzo e al posizionamento prescelti. Ci siamo indirizzati parzialmente all’e-commerce, avviando assegnazioni e clienti che si sono maggiormente strutturati sdoganando finalmente tale canale, non senza evitare di poggiarsi in parte pure sull’off-trade (distribuzione organizzata), che ha continuato a fare numeri in maniera impressionante. Non sono mancati gli espedienti promozionali e il marketing mix. Faccio poi notare che l’Asia, che era stata la prima ad avere un rilevante calo di domanda, è stata la prima a ripartire, reagendo in maniera molto significativa: tanto che noi segniamo un +20% nonostante quest’anno così difficile. Nel futuro vedo sempre più una strategia multiforme e multicanale che esporrà le aziende a una ulteriore divaricazione della forbice dei prezzi/prodotto: avvantaggiando da un lato i marchi, che saranno sempre più marchio, e dall’altro lato i prodotti fatti bene e a un prezzo conveniente, o le commodity. Il vino del resto in taluni paesi è sempre meno percepito come vino e sempre più come bevanda alcolica paragonabile ad altre. Insomma ci aspettano sfide complesse ma non meno avvincenti.

Quanto contano l’e-commerce e le nuove tecnologie?

La nuova tecnologia è stata finalmente sdoganata da un ambito che ancora parzialmente faticava ad investire sul canale online: a partire dalle grandi aziende che hanno dovuto cominciare ad articolare diversamente la loro politica di costi, dacché hanno avviato un canale col cliente diretto. O perché hanno anche favorito partner che avessero un canale di vendita online, e dunque risultassero in parallelo sul mercato con un prezzo esposto a una clientela potenzialmente esaurita. Aprire un canale di vendita poi, ha ovviamente indotto le aziende a promuoverlo, dunque favorendo la comunicazione orizzontale figlia delle nuove tecnologie. Tutto questo avrà un impatto molto importante, direi epocale, sulle strategie commerciali. Ad oggi l’e-commerce rappresenta il 5-10% del fatturato della nostra azienda di export manager.

Come si fa a vendere senza degustazioni?

Ci si è ingegnati. E si son spediti molti campioni. Che poi si sono degustati assieme. Abbiamo trascorso mesi in video call con i nostri partner distributori e importatori. Come del resto abbiam trascorso mesi in video call con le nostre aziende partner. A dire il vero, noi non ci siamo mai scoraggiati. Anzi, fin dall’inizio abbiamo percepito una risposta immediata da parte sia delle aziende che dei compratori, al punto da riuscire a non perdere il nostro trend di crescita annuale nemmeno nel 2020, e pur senza le fiere di settore, che normalmente presenziavamo in tutto il mondo.

Qual è la mission di Efi?

La visione è esser la struttura commerciale di vino italiano più importante del mondo. La mission è farlo consapevoli della responsabilità che il nostro portfolio di aziende ci ha concesso, e dunque rappresentando il vino italiano nel mondo in maniera dinamica ed efficiente, responsive 7 giorni su 7 e anche 24 su 24, e avvantaggiandoci del cross-selling, che è il nostro mantra: ossia della pluralità di offerta di aziende e prodotti scelti, che condividono non solo il nostro cammino ma anche il nostro “spirito”. Ciò ci ha permesso di arrivare a gestire un fatturato che è una percentuale di tutto rispetto del vino italiano imbottigliato ed esportato nel mondo.