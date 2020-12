M4: la carica delle mille aziende (con WeBuild) per la Milano sostenibile

Sono quasi 1.200 le aziende, tra fornitori e subfornitori, al fianco di WeBuild per la realizzazione di un’opera destinata a cambiare la mobilità di Milano: la linea Blu M4 del capoluogo milanese. La filiera di imprese al lavoro, per un valore di contratti che supera i 750 milioni di euro, è costituita per la quasi totalità da aziende del Nord (939), seguite dalle 149 imprese provenienti dal Centro e 93 dal Sud. Una grande opera dove, a fare la parte del leone, è la Regione Lombardia con ben 635 imprese attive nei cantieri milanesi (il 53% del totale), seguita dall’Emilia Romagna e dal Lazio.

Tantissime eccellenze produttive che vanno da Fondamenta Srl e SAOS, impegnate nel consolidamento del terreno e nelle opere speciali di fondazione, alla Mosconi srl, incaricata di mettere a punto il sistema di impermeabilizzazione dei tunnel, fino alla G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie Spa, che accompagna Webuild nella posa dei binari e degli scambi.

La filiera rappresenta il motore di un’infrastruttura che, una volta operativa, permetterà di raggiungere il centro dall’aeroporto di Linate in soli 12 minuti. M4 sarà infatti la metro di Linate, ma non solo: la linea, lunga 15 chilometri con 21 stazioni, attraverserà in soli 30 minuti il centro storico della città collegando il quadrante Est (aeroporto di Linate) con il quadrante Ovest, fino alla stazione di San Cristoforo. Una volta operativa, la nuova metro sarà in grado di trasportare 86 milioni di persone in un anno, grazie anche alla frequenza dei treni che nelle ore di punta passeranno ogni 90 secondi.

La frequenza ravvicinata dei treni è possibile grazie a una delle tante tecnologie innovative utilizzate in questo progetto: tutti i treni driverless (senza conducente) saranno dotati di un sistema che li farà dialogare tra loro attraverso una rete wifi, permettendo a ciascun convoglio di sapere esattamente a che distanza si trovano il precedente e il successivo, e quindi di avvicinarsi senza rischio di incidenti. Attraverso questo sistema, la linea sarà in grado di trasportare 24.000 passeggeri all’ora per ogni senso di marcia.

Oltre ai numeri, il progetto ha previsto alcune decisioni prese per ridurre al massimo l’impatto del cantiere sui cittadini, come ad esempio lo smaltimento della terra di scavo delle gallerie mediante nastri trasportatori sotterranei invece di ricorrere all’utilizzo dei camion nel centro della città; o ancora la collaborazione con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, attivata per valorizzare i reperti ritrovati in fase di scavo, già messi in mostra al Museo Archeologico di Milano, per alcuni dei quali è prevista addirittura la ricollocazione all’interno della stazione De Amicis.

Sono questi i caratteri distintivi di quella che, non a caso, è stata chiamata “la metro dei cittadini”, un’opera che intende dare valore alla cittadinanza non solo dal momento della sua inaugurazione, ma anche in fase di costruzione. L’impatto dell’opera sulla mobilità di Milano sarà veramente significativo: con la sua entrata in funzione, la rete metropolitana cittadina raggiungerà i 118 chilometri, divenendo la sesta in Europa per estensione.

Si calcola poi che l’avvio a regime della nuova linea M4 possa ridurre il traffico in città di circa 60mila veicoli ogni giorno, con una contrazione annuale delle emissioni di CO2 fino a 30mila tonnellate.