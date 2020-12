Löwengrube: esperienza autentica e organizzazione della rete, le garanzie per nuovi locali di successo

“La formula del franchising ti permette di fare l’imprenditore senza l’ansia di fronteggiare da solo ogni difficoltà, ma con la certezza che gli ostacoli che incontrerai hanno già una soluzione. E ti consente di conservare una tua vita personale”. Non ha dubbi Gianni Ugolini, modenese, che insieme ai soci Filippo Fochi, Ferruccio Perdisa e Fabio Pasini si appresta a lanciare a Modena la Stube Löwengrube più grande d’Italia, la versione più ampia fra i tre format proposti dal franchising che ha importato l’esperienza permanente dell’Oktoberfest. Dopo la prima inaugurata a Bologna a fine 2018 e quella di Modena, sono già previste prossime aperture anche a Reggio Emilia e Ravenna entro la fine del 2021.

“Partiremo appena l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo lo consentirà, riproducendo il modello che abbiamo già realizzato a Bologna e che sta per compiere due anni. Abbiamo deciso di investire molto sulla tecnologia, anche dal punto di vista energetico, perché abbiamo scelto di avere un approccio lungimirante per risparmiare nel lungo periodo. E ci muoviamo forti dell’esperienza della nostra prima Stube di Bologna, sapendo di avere alle spalle una casa madre molto forte per organizzazione, logistica, approvvigionamenti, supporto agli affiliati, qualità del cibo ed eccellenza della birra”. Löwengrube lavora con i partner più autorevoli e strutturati per la logistica e gli approvvigionamenti, le birre sono le marche più storiche della tradizione bavarese, gestite con il più grande produttore al mondo, e diversi prodotto, come stinco, wurstel e speck sono acquistati da produttori selezionati per l’alta qualità. “Il risultato si coglie subito, i clienti se ne accorgono e infatti i locali, per quanto grandi, sono sempre pieni”.

Nata nel 2005 con il primo locale a Limite sull’Arno, a pochi chilometri da Firenze, e varato il franchising nel 2014, oggi Lowengrube conta 26 punti vendita, di cui tre in proprietà diretta e 23 in affiliazione, distribuiti in molte regioni italiane da nord a sud, isole comprese. Altri 8 partiranno entro il 2021. Una rete capillare, la cui qualità è riconosciuta anche attraverso i più importanti premi del settore, come il Food Service Award per la categoria “Ristorazione a Tema” e il Retail Award “Best Talent In Store” entrambi conseguiti nel 2019. “La gestione della rete dei ristoranti, nei tre format possibili di Stube, Klein e Wagen, dal più grande al più piccolo anche in termini di investimento iniziale, è possibile grazie a un’organizzazione accuratissima e alla ferrea standardizzazione dei processi, che vanno di pari passo con la cura maniacale della qualità dei prodotti”. Gabriele Peri, membro del board e direttore marketing di Lowengrube, rivela il dietro le quinte del successo di Löwengrube, considerato uno dei modelli di successo più studiati nel franchising della ristorazione. “La formazione del personale è al centro delle attenzioni della società, che ha organizzato una vera e propria "Löwengrube Academy”, per preparare imprenditori, store manager e tutta la squadra al lavoro nei ristoranti, replicando un modello in grado di garantire ovunque la stessa accoglienza, atmosfera e qualità del servizio tipica dei ristoranti birreria bavaresi”.

Cura particolare è posta sul servizio della birra, al centro del format di ristorazione, che viene spillata rigorosamente alla tedesca: in tre colpi e sette minuti, per conservare il caratteristico “cappello” di schiuma che preserva il gusto e la leggerezza della bevanda. L’attenzione alla formazione continua poi anche dopo l’avviamento del locale: “oltre a webinar e approfondimenti tematici su temi particolari - aggiunge Peri - abbiamo organizzato un sistema di ‘visite a sorpresa’ periodiche per valutare insieme ai gestori la riuscita dell’applicazione del modello e aiutarli a intervenire là dove ci siano miglioramenti da apportare”. Una formula il cui successo è evidente dalla crescita continua di nuovi affiliati e dal crescente numero di imprenditori che, dopo aver avviato il primo ristorante, scelgono di replicare l’esperienza anche in altre località.

