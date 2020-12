La fotocatalisi, un investimento sulla sicurezza

Il termine “sanificazione” è entrato bruscamente nel nostro vocabolario quotidiano nella primavera scorsa, subito dopo l’esordio della pandemia. In realtà se ne parlava già prima, ma in ambiti più ristretti, prevalentemente legati agli interventi ingegneristici di efficientamento energetico e di sicurezza degli impianti dei luoghi di lavoro.

Tiziano Rossi, direttore marketing di Sanixair - una delle startup del progetto Le Village by CA Milano - nata nel 2019 e interamente dedicata alla sanificazione, indoor e outdoor, ricostruisce con noi l’esatto significato e l’applicazione di questo nuovo concetto nelle nostre vite.

Il concetto di sanificazione è già cambiato dai primi mesi della pandemia a oggi. In che modo?

Inizialmente, tutte le attività che si preparavano a riaprire dopo il primo lockdown hanno cercato di attrezzarsi in fretta alla nuova necessità. Ma in quel momento la confusione era altissima e spesso capitava di imbattersi in un uso improprio del termine, con cui si intende ben altra cosa da una igienizzazione profonda delle superfici. Oggi c’è più chiarezza e la sanificazione sta entrando a far parte degli elementi o funzioni necessarie per la progettazione di qualsiasi spazio, dall’abitacolo dell’auto, agli spazi domestici, agli uffici. Si tratta di un intervento che non può essere spot ma deve trasformare stabilmente lo spazio in cui viviamo per garantire un buon livello di sicurezza.

Cosa si intende esattamente per sanificazione?

La sanificazione ambientale è un’operazione mirata a eliminare a fondo qualsiasi batterio e agente contaminante che, con le comuni pulizie e detersioni, non è possibile rimuovere. Ha come fine quello di riportare la carica microbica e virale entro degli standard igienici ottimali.

Uno dei metodi per ottenere questo scopo è la fotocatalisi, su cui si basa la tecnologia di Sanixair. Una tecnologia che, dopo il debutto sul mercato di strategie differenti, si sta affermando come una delle più affidabili.

La fotocatalisi ricalca un processo naturale e ha quindi un impatto ambientale bassissimo e non è pericolosa per le persone, tanto che può avvenire in continuo e in presenza di pubblico negli spazi da sanificare. Tramite lampade UVC la fotocatalisi replica la reazione che si verifica tra l’irraggiamento solare e i metalli per ridurre le sostanze contaminanti presenti nell’aria, trasformando l’umidità relativa dell’aria in perossido di idrogeno, che tutti conosciamo come acqua ossigenata, che sanifica aria e superfici di qualsiasi ambiente. Il funzionamento e l’efficacia sono monitorati a distanza da sonde che raccolgono dati e li trasmettono a una piattaforma IoT sviluppata con Microsoft, in grado di lanciare alert in caso di eventuali anomalie e di produrre analisi predittive. Quando abbiamo iniziato il termine fotocatalisi, o Pco il suo acronimo in inglese, non erano indicizzati sui motori di ricerca al di fuori dall’ambito scientifico.

Oggi invece la fotocatalisi è diventata sinonimo di investimento a lungo termine sulla sicurezza

Sì e lo sarà sempre di più, grazie alla sua applicazione ad oggetti di uso comune, o almeno con un aspetto comune ma completamente trasformati nella loro funzionalità, come gli split dei condizionatori d’aria. La sanificazione tramite fotocatalisi è un processo, prima che un prodotto. Consente di trasformare un ambiente abbattendo fino al 99% dei contaminanti presenti, aumentandone quindi la sicurezza.

In quali settori può trovare applicazione il vostro sistema?

Tutti, perché lo abbiamo concepito per essere adattato ad ogni contesto: respirare un’aria microbiologicamente sana è condizione fondamentale per il benessere e la sicurezza delle persone. Ad oggi è già funzionante in centri congressi, strutture ricettive come residence, hotel di lusso e ristoranti, industrie, negozi, strutture sanitarie. Si può applicare a scuole, università, centri commerciali, teatri, musei… Ci piace pensare che sia possibile risolvere con la tecnologia e processi naturali un aspetto diventato nodale per la possibilità di vivere nella socializzazione reale.

E i costi? Spesso le tecnologie non si scelgono perché sono costose, soprattutto se sono nuove.

Abbiamo pensato anche a questo. Perché storicamente la sanificazione era già prevista dalla normativa per la sicurezza sul lavoro, ma spesso disattesa per i costi e per la tipologia invasiva degli interventi mediamente proposti dal mercato. Abbiamo studiato una formula chiavi in mano che consente di investire nella tecnologia con un approccio full service che si paga con piccole rate mensili. Inoltre, la nostra soluzione è “business friendly”, perché non impone l’interruzione dell’attività per essere realizzata.