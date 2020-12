Il monito di Tiziano Treu: "La task force è inutile, il governo deve decidere come vuole gestire i soldi"

"È completamente inutile una task force per gestire i miliardi in arrivo dall'Europa con il recovery fund. È il governo che deve farlo e non si comprende perchè tenga tutto segreto fino all'ultimo". Spara ad alzo zero Tiziano Treu, presidente del Cnel, contro l'accappigliarsi del mondo politico ed economico su chi debba decidere come e dove dirottare le risorse stabilite dall'Unione europea per far ripartire l'economia sfiancata dal Coronavirus. ''La decisione su come gestire il recovery - dice all'Adnkronos- è del governo. Una nuova task force è inutile. Abbiamo già visto che fine ha fatto quella precedente guidata da Colao. Tante buone idee finite poi nel cassetto. Forse allora andava fatta una sintesi''.

D'altronde di proposte ''ce ne sono già tante in giro, comprese quelle di Confindustria e dei sindacati''. Anche il Cnel ha fatto la sua parte. ''Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma al Parlamento e al Governo abbiamo inviato un documento con le nostre proposte che vanno nella direzione indicata dall'Unione e cioè dell'economia sostenibile, visto che il 40% dei fondi è destinato a questo segmento''. Quello che Treu non comprende è questa volontà dell'esecutivo ''di tenere tutto fino all'ultimo riservato, nessuno sa su quali progetti si punta, chi li sta facendo. Anche sulle cose che sono uscite qualche giorno fa si conoscono solo numeri relativi alle grandi poste in gioco, ma non ci sono indicazioni su come si spendono i soldi e su cosa si fa e questo è fondamentale. Anche sulle nostre proposte che riteniamo importanti, non abbiamo un punto di riferimento''.

Il problema è che il tempo corre e l'Italia rispetto ai partner europei è già in ritardo: ''La Francia - spiega Treu - ha il cosiddetto commissariato del piano di governo che è un organismo dell'esecutivo e le scelte sul recovery fund sono state fatte due mesi fa''. Perchè non deve sfuggire ''che la politica industriale è la parte più importante su questo fronte e questo emerge chiaramente dal nostro documento sul recovery inviato a parlamento e governo. E che la politica industriale sia un perno fondamentale del piano di rilancio lo sanno tutti, bisogna riempirla di contenuti''.

Tra questi il governo suggerisce quelli legati al turismo: ''dato che abbiamo una realtà del turismo molto frammentata in piccole aziende, proponiamo di metterle in rete, come ha fatto la Francia, realizzare cioè un sistema unificato cosi da offrire al turisti una visione completa e globale di quello che offre il sistema Italia. Pensiamo si debba agire sul lato dell'offerta, ma anche della domanda estera, puntando sulla digitalizzazione per consentire uno sviluppo ottimale di un settore importantissimo per il nostro paese come il turismo''.