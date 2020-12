Governo da... Recovery: salta ancora il Consiglio dei ministri

È probabilmente il programma più importante dai tempi del Piano Marshall ed è giusto che il governo si prenda i soi tempi. Ma l'ennesimo rinvio del consiglio dei ministri per iniziare a "fare sul serio" con il Recovery Fund somiglia più a un autogol che alla prudenza. L'esecutivo è in stallo, Renzi e la Boschi minacciano di lasciarlo al suo destino se non si troverà una soluzione migliore ai sei saggi che abbiano una notevole capacità decisionale. Il Pd è agguerrito, i Cinque Stelle pure. Insomma, una gran confusione rischiosa, perché se l'Europa si accorge che siamo alle solite, potrebbe tranquillamente fare marcia indietro e tanti saluti ai suonatori.

L'impressione è che stia iniziando a prevalere una linea più soft, che guarda al Mes con "simpatia" e che alla fine potrebbe decidere di accoglierlo, seppur tra mille lamentele, perché 36 miliardi per la sanità a tasso quasi zero non sono proprio una cosa che capita tutti i giorni. Anche perché dalle prime bozze di programma, sembra che le spese in ambito salute potrebbero ammontare a soli 9 miliardi. E dunque, non è che qualcuno ha intenzione di iniziare a parlare del Mes non più come del cappio ma come della corda che potrebbe tirarci fuori dalle secche?

Intanto la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulla riforma del Mes. L'Aula ha dato l'ok alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, con 314 voti a favore, 239 contrari e 9 astensioni. Oltre alla risoluzione presentata dalla maggioranza, la Camera ha dato il via libera anche alla risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sul consiglio Ue, presentata da +Europa, riformulata su richiesta del governo e sulla quale il ministro degli Affari Europei, aveva espresso parere favorevole. La risoluzione presentata da Riccardo Magi e altri ha ottenuto 302 voti a favore, 249 contrari e 11 astensioni.