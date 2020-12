Con Uala tutti i saloni di bellezza possono costruire un e-shop

Il 2020 ha avuto come effetto quello di spingere ulteriormente la digitalizzazione di tanti settori per cui l’online, a volte, era ancora un miraggio. Tra questi, c’è indubbiamente il comparto della bellezza, uno tra i più colpiti dalle misure restrittive messe in campo dal Governo per contrastare la pandemia.

Ecco perché Uala (www.uala.it), sito e applicazione leader nel Sud Europa dedicato al mondo beauty e wellness, che da sempre lavora alla digitalizzazione della prenotazione per i servizi alla persona, ha deciso di lanciare la soluzione e-commerce che abilita tutti i saloni di bellezza ad avere un proprio shop online in pochi minuti.

“Quella che annunciamo oggi è una svolta per quei saloni di bellezza che non hanno la possibilità di investire tempo e risorse in un proprio e-commerce, né avrebbero le competenze digitali per occuparsi di tutti gli aspetti della vendita online, dalla questione privacy ai sistemi di pagamento, senza dimenticare la gestione delle giacenze a magazzino e delle anagrafiche dei prodotti insieme a prezzo e descrizione” dichiara Alessandro Bruzzi, CEO di Uala.

Da oggi, ogni salone presente su Uala potrà ufficialmente competere nella vendita dei prodotti di bellezza con le grandi reti di distribuzione, aggiungendo all’ordine online la qualità nel servizio, la consulenza e la stessa cura dei dettagli che i clienti troverebbero in salone.

Gli utenti potranno quindi visitare la pagina dei propri professionisti preferiti e scegliere se selezionare il listino dei servizi per prenotare un appuntamento o la voce prodotti per acquistare tutto ciò che serve per la cura della persona. Sulla pagina dell’e-commerce del salone verranno visualizzati tutti i dettagli dei prodotti, insieme ad immagini professionali, e sarà possibile scegliere la spedizione a domicilio con corriere o l’opzione click and collect, un’altra leva importante a favore dei professionisti della bellezza per incentivare il passaggio in negozio di nuovi clienti.

Il 38% dei centri di bellezza in Italia ha cominciato a vendere prodotti online proprio nel 2020, a seguito della pandemia, ma il trend è destinato a crescere e a rafforzarsi.