Aidexa pronta a triplicare i dipendenti nell'arco di 18 mesi

È appena stata nominata Chief People Officer di Aidexa e ha già le idee molto chiare: parliamo di Alberta Camporese, entrata la scorsa settimana nell'azienda di servizi finanziari dedicati alle pmi voluta dal duo Sforza&Nicastro. Economy ha intervistato la manager per capire vision e idee.

In che modo il mondo digital può supportare l’universo bancario e come è cambiata negli ultimi anni l'attività di recruiting in ambito digitale?

Nuovi modelli quali l’open banking e la PSD2 accanto ad approcci di AI e Machine learning hanno generato le condizioni ideali per rivoluzionare il mondo bancario e per creare nuovi prodotti e servizi possibili soltanto grazie all’innovazione digitale. In questo contesto anche l’attività di Talent Acquisition assume connotazioni tutte nuove sia nelle modalità di identificazione dei talenti sia nelle competenze ricercate e che sono necessarie per supportare questa entusiasmante accelerazione.

I processi di ricerca dei professionisti che possono guidare e supportare questa entusiasmante rivoluzione si muovono ora soprattutto su canali di social recruiting che permettono ai talenti di eccellenza di costruire la propria immagine e conseguentemente la propria candidatura con strategie di personal branding composte non soltanto da skill e competenze ma anche da creatività, intraprendenza, agilità.

Per chi opera nel mondo del recruiting quindi la sfida non è soltanto la digitalizzazione delle candidature ma soprattutto la capacità di essere su questi canali, di gestire elementi di comunicazione e di employer branding che consentano di costruire un’immagine dell’azienda che abbia elementi di attraction efficaci per queste categorie di professionisti.

Quali figure state cercando?

AideXa sta portando avanti una campagna di Talent Acquisition molto spinta su profili professionali con competenze digitali di frontiera che sappiano muoversi con rapidità e intraprendenza in una fintech digitale in grande accelerazione. Tra le figure più rilevanti che l’azienda sta cercando ci sono Architecture & Full-stack development: talenti del mondo della tecnologia, profili che abbiano forte passione per l’innovazione con competenze che possono spaziare dal mondo del Cloud e delle Architetture, dello sviluppo front-end al back-end. Ma anche Data Science & Advanced Analytics: profili che abbiano competenze evolute di gestione e analisi dei dati a supporto del business, con capacità di guidare scelte tecnologiche e soprattutto un approccio attento a intercettare e integrare trend di frontiera e best practice. Senza dimenticare Customer Experience Strategy & Design: manager e professional in grado di guidare la costruzione dell’esperienza cliente, con un approccio “human centered” e competenze end2end dalla progettazione della strategia alla messa a terra e al disegno dell’esperienza vera e propria. Oltre a competenze di business banking che sappiano supportare il cliente coniugando la capacità di muoversi in un modo digitale con un approccio nativamente consulenziale.

Quante persone verranno assunte nel prossimo futuro e che tipo di profilo

Siamo arrivati ora a più di 30 talenti già in azienda e il nostro piano prevede nell’arco di 12-18 mesi di arrivare a un centinaio di professionisti per supportare ogni ambito di questa realtà nascente. Cerchiamo profili con forte passione per l’imprenditorialità, l’innovazione, la possibilità di creare un nuovo futuro per l’azienda aspirando a crearlo per l’intero paese. Cerchiamo entusiasmo, passione e capacità di mettersi in gioco.

Che tipo di vision ha in mente AideXa, che tipo di banca vuole essere (e quindi che persone vorrebbe trovare) e che obiettivi di "empowerement" si pone.

AideXa vuole offrire ai talenti che entreranno in una fintech in cui abbiano la possibilità, il desiderio, gli strumenti per amplificare le proprie competenze e mettere realmente al centro di ogni attività il cliente, e specificamente le esigenze degli imprenditori italiani. Gli AideXer sono parte di un’organizzazione lean nella quale il contributo di ogni singolo ruolo è fondamentale per la riuscita del progetto. La combinazione tra profili di esperienza e giovani di potenziale provenienti sia dal settore bancario sia da quello tecnologico e digitale è il modello con cui questa organizzazione si sta costruendo e questa commistione di percorsi sta già dando risultati eccellenti. L’empowement di ogni ruolo in questo contesto avviene in modo naturale, con il giusto livello di spinta ma anche di supporto e la possibilità di proporre e di agire è reale e sempre incoraggiata, nello spiriti di imprenditorialità che caratterizza questa azienda.