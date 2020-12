Mediato e garantito ecco il credito a portata di Pmi

Se è vero che “la legge non ammette ignoranza”, è ancor più vero per quanto riguarda il mercato, le sue regole e le sue opportunità. Ignorarle può costare caro. Ne sanno qualcosa i tanti piccoli e medi imprenditori che hanno tentato invano di accedere al credito bancario o al mercato dei capitali senza riuscirvi non tanto per mancanza di requisiti oggettivi quanto per l’incapacità di presentarli nelle forme dovute o per carenze di tipo organizzativo-contabile o anche di natura certificatoria che spesso le strutture meno robuste patiscono.

Economy ha sviluppato negli anni alcune relazioni privilegiate con attori primari del mercato per essere utili alle Pmi: informandole su “come fare” per accedere al credito, o ai mercati finanziari, superando gli scogli iniziali. In questo inserto di otto pagine ed in altre iniziative analoghe a venire, accentueremo quest’impegno con la preziosa collaborazione di NSA, la società leader della mediazione creditizia tra istituti bancari e imprese già nota ai nostri lettori, specializzatasi da molti anni nei finanziamenti garantiti alle Pmi. Vigilata dalla Banca d’Italia, presieduta da Gaetano Stio, Nsa, con uffici operativi a Castel Mella (BS) e numerosi consulenti sul territorio nazionale, collabora con oltre venti banche italiane. Ridisegnando il settore del credito alle imprese, che fino a 20 anni fa era limitato a finanziamenti a breve termine, senza garanzia statale, NSA ha creato un ponte tra le banche e il Medio Credito Centrale facilitando, grazie alle sue competenze e organizzazione, il percorso di richiesta di ammissibilità al Fondo di Garanzia e riducendone sensibilmente i tempi tecnici.

NSA intermedia e svolge in effetti un ruolo di consulenza bilaterale: verso le imprese, assistendole nella preparazione ottimale delle pratiche di richiesta; e verso le banche, snellendo il loro compito di istruttoria. Buona lettura, e soprattutto: buon credito!