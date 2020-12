La triangolazione vincente tra imprese, banche e Stato

Francesco Salemi l’azienda l’ha cresciuta, insieme con Gaetano Stio, l’uno Amministratore Delegato e l’altro Presidente. Fin dal 2001, quando l’hanno fondata insieme con un pugno di collaboratori, quando ancora i finanziamenti erano a brevissimo termine e il Fondo di Garanzia era nelle mani dei soli Confidi. È stata proprio NSA a trovare il modo per avvicinare le banche al Fondo di Garanzia che avrebbe permesso alle Pmi di avere accesso a finanziamenti a lungo termine. Ma si trattava di un mercato tutto da creare.

«C’è voluta pazienza perché all’inizio le banche non si fidavano», ricorda Francesco Salemi. «Abbiamo dovuto convincere che avevamo l’organizzazione e le persone per accompagnarle o addirittura sostituirle nella parte più difficile del percorso, che la burocrazia non avrebbe rallentato il processo e che in fondo alla strada ci sarebbe stata la certezza della garanzia statale. La prima a darci fiducia è stata la Banca Valsabbina, poi ne sono arrivate altre, tutte banche ben radicate nel loro territorio con saldi rapporti con l’imprenditoria locale. Oggi lavoriamo con una ventina di istituti di credito. Nessuno di loro ha mai dovuto pentirsi. Il nostro tasso di escussione della garanzia del Medio Credito Centrale è del 100% e abbiamo felicemente superato tutti i controlli random dell’ente».



A distanza di 20 anni il Gruppo NSA è cresciuto con una velocità non comune...

...E conta oggi moltissimi collaboratori, diversi dei quali contrattati proprio nel corso di quest’anno in seguito all’escalation di richieste di finanziamenti da parte delle Pmi durante i primi mesi della pandemia. I mesi da marzo a giugno sono stati una specie di emergenza sul fronte del credito alle Pmi.

Si è mosso lo Stato, si sono adattate le Banche e sono corsi ai ripari gli imprenditori.

Di fronte all’incertezza della crisi pandemica gli imprenditori si sono premuniti di garantirsi la liquidità di cui avevano bisogno, o avrebbero potuto aver bisogno, a fronte di un crollo temporaneo del fatturato: da un lato con nuovi finanziamenti, grazie all’estensione statale delle garanzie, e dall’altro attraverso le moratorie concesse dalle banche per la restituzione di finanziamenti pregressi. Così il lavoro si è moltiplicato in maniera impressionante nel giro di qualche mese.

Come avete affrontato l’emergenza?

Abbiamo messo l’azienda in smart-working, abbiamo assunto nuovi collaboratori e ci siamo fatti in quattro per facilitare il percorso contactless: firme digitali, invii e scambi digitali di documenti con clienti, banche e Medio Credito Centrale, assistenza online, coordinamento in remoto dei gruppi di lavoro. Le centinaia di incontri quotidiani tra agenti e clienti, che erano il nostro standard, nel giro di una settimana si svolgevano tutti online o al telefono. Persino i tanti collaboratori che abbiamo assunto o contrattato in questo periodo sono stati selezionati online, assunti, contrattualizzati e formati per via digitale. Nessuno viene assunto senza acquisire una formazione che per noi è fondamentale: abbiamo inventato un modello di lavoro e vogliamo che chiunque si aggiunga al nostro staff sappia come muoversi.

E i vostri interlocutori come hanno reagito?

Ci si poteva aspettare un crollo sul fronte dei nostri interlocutori travolti da volumi di lavoro che improvvisamente erano decuplicati, invece le banche hanno tenuto e il Medio Credito Centrale addirittura dava risposte in una media di 6/7 giorni. D’altra parte ne andava della produttività, dell’economia e dell’occupazione del Paese. Un bell’esempio di pubblica amministrazione che lavora bene, non per niente è guidato dalla stessa persona da 20 anni…



Può spiegarci brevemente e con semplicità perché il vostro lavoro è così delicato?

La delicatezza del nostro ruolo sta nel fatto che intermediamo una relazione finanziaria triangolata tra imprese, banche e Stato. Vuol dire avere rapporti con tutti i soggetti avendo ben chiaro le rispettive priorità e preoccupazioni. Con le imprese che si rivolgono a noi per un finanziamento e con le banche che decidono di erogarlo perché contano sulla garanzia statale e ci autorizzano, attraverso una procura, ad agire per loro conto presso il Medio Credito Centrale. Dietro questa operazione c’è la responsabilità economica di tutte le parti. Delle imprese che richiedono il credito con dichiarazioni di ordine amministrativo di cui sono responsabili e delle banche che si espongono anticipando un finanziamento a lungo termine che solo in seguito, nel caso il cliente smetta di restituirlo, sarà escusso presso lo Stato. E nostra in quanto garanti della qualità e della correttezza del nostro lavoro.

Ovvero?

Perché tutto vada a buon fine bisogna che ogni documento, ogni dato di un modulo lunghissimo di richiesta di ammissibilità dell’impresa al credito garantito, ben 22 pagine, sia corretto, preciso e verificato. Basta che in seguito a un controllo random del Medio Credito Centrale qualcosa non sia al suo posto o un dato non corretto e, anche a distanza di anni dall’erogazione del finanziamento, lo Stato può non ritenere l’impresa idonea e pertanto sanzionarla. Su cifre fino a 30.000 euro la sanzione è da 2 a 4 volte il finanziamento residuo, non sono noccioline. In questo caso naturalmente l’impresa cercherebbe di rivalersi sulla banca e la banca su di noi, e si aprirebbe un circolo vizioso di esposizione economica e relazioni conflittuali.

Bisogna essere molto attenti.

E anche molto fiscali. Noi lo siamo tanto da avere appena contratto un’ulteriore polizza assicurativa per una copertura di 30 milioni di euro, fino a 2 milioni di euro per evento di rischio. Avendo sempre pagato i premi, ma mai riscosso le coperture negli ultimi 20 anni, le assicurazioni ci amano. Siamo i loro clienti ideali. Ci sono state aziende che hanno scambiato la nostra precisione per cavillosità e se la sono presa con noi per non aver avallato richieste di finanziamenti con il Fondo di Garanzia, ma i primi ad essere certi dell’ammissibilità dell’azienda dobbiamo essere noi, che ci mettiamo responsabilità finanziaria e reputazione. Poi, nei casi in cui crediamo che l’azienda, pur non avendo tutti i requisiti richiesti dal Fondo di Garanzia, sia sana e possa accedere a un finanziamento, cerchiamo di aiutarla con altre forme di garanzia pubblica, come per esempio Sace o Ismea. Per questo organizzazione e formazione del personale per noi sono così importanti: per dare risultati così precisi, veloci e affidabili, tutto il nostro back-office deve essere in grado di utilizzare nuove tecnologie, machine learning, intelligenza artificiale. Abbiamo persino sviluppato i nostri algoritmi.



A parte l’evidente aumento delle richieste dovuto alla crisi pandemica, come sta evolvendo il mercato?

La Bce ha recentemente espresso preoccupazione riguardo l’esposizione delle imprese italiane nei confronti degli istituti di credito e così stiamo aprendo a Fondi che potrebbero essere interessati a costruire un rapporto con le aziende. In molti casi si tratta di forme di fintech che probabilmente avranno un peso maggiore nel medio termine, quando saranno adottate in modo più diffuso dalle nuove generazioni di imprenditori.



Se dovesse riassumere la vostra forza in due parole?

Persone e organizzazione. Ma anche innovazione. Da una parte le nostre persone che creano un rapporto di fiducia con il cliente e sanno essere sempre avanti nell’immaginare nuovi sbocchi di mercato, dall’altra l’organizzazione dei processi e la ricerca di soluzioni innovative. Prima di noi il mercato era costituito da aziende che si occupavano solo della intermediazione e aziende che si occupavano solo dell’analisi dei dati. Siamo stati i primi a mettere insieme queste due cose che di fatto riflettono la nostra forza: persone e organizzazione. Sta a noi continuare a guidare il mercato in tutte le sue evoluzioni future.