Per Goldman Sachs la Gran Bretagna post-Brexit è un affare

Secondo un nuovo rapporto della banca d'investimento Goldman Sachs, si dovrebbe investire nel Regno Unito anche se si sa che Brexit sta arrivando. La prestigiosa banca d’affari americana ritiene infatti che gli investimenti nel Regno Unito abbiano un paio di grandi vantaggi. Per prima cosa, l'azienda si aspetta che il Regno Unito e l'Unione Europea (Ue) raggiungano finalmente un accordo commerciale a metà dicembre, il che dovrebbe dare agli investitori un po' più di certezza sui rapporti del paese con le aziende europee. Per altro, si presume che le vaccinazioni saranno ben avviate entro il prossimo trimestre, e si prevede quindi una crescita economica migliore per il Regno Unito rispetto alla maggior parte degli altri analisti.

Goldman Sachs è particolarmente interessata alla sterlina britannica, così come alle azioni delle aziende che trarranno vantaggio della Brexit: pensate a quelle che lavorano soprattutto all’interno del Regno Unito stesso, come i costruttori edili e le banche nazionali. Ma francamente l'intero mercato azionario del Paese sembra a buon mercato rispetto ad altri in tutto il mondo, dice la Goldman. Ciò è dovuto in parte al fatto che è fortemente attenta alle aziende del settore energetico e finanziario - che quest'anno hanno entrambi sottoperformato - e in parte al fatto che gli investitori hanno evitato gli asset britannici fino a quando la non si è chiarita la certezza della Brexit e non è stata presa la decisione di autorizzare il vaccino. Infatti, il Regno Unito è diventato il primo paese ad autorizzare il vaccino Pfizer-BioNTech per uso d'emergenza mercoledì scorso con il lancio previsto per questa settimana. Gli Stati Uniti potrebbero non essere molto indietro, mentre il regolatore dell'Ue - che ha gettato un po' di ombra al Regno Unito dicendo che una procedura più lunga era più appropriata - sta lavorando per autorizzare alla fine di questo mese.