La Cina vaccina e la sua economia sta andando a mille

La Cina sta facendo sentire il resto del mondo piccolo e lento: i nuovi dati pubblicati lunedì scorso hanno mostrato che l'attività economica del Paese ha raggiunto nuovi massimi a novembre. I dati - basati su sondaggi che chiedono ai manager aziendali quanto sono stati impegnati rispetto al mese precedente - dipingono un quadro promettente per l'economia cinese. Il settore manifatturiero del Paese ha raggiunto il livello di attività più alto degli ultimi tre anni, trainato sia dalla forte domanda interna che da un incremento delle esportazioni in vista del periodo natalizio. Allo stesso modo, il settore dei servizi - che copre tutto, dalla contabilità all'ospitalità - ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2012, suggerendo che la vita sta tornando a qualcosa di simile - sussurrarlo - alla normalità.

Questi dati evidenziano lo status della Cina come l'unica grande economia che si prevede crescerà quest'anno. A differenza degli Stati Uniti e dell'Europa - dove il blocco sta causando una contrazione economica ancora maggiore - il Paese è riuscito ad evitare un'ondata di coronavirus ora che è arrivato l'inverno. E il meglio potrebbe ancora venire: alcuni economisti ritengono che l'economia cinese avrà un'altra spinta quando il vaccino, già in corso di somministrazione, sarà ampiamente disponibile, con i recuperi economici di Stati Uniti ed Europa a guidare la domanda per le sue merci. Ma altri sostengono che potrebbe avere l'effetto opposto: chiunque abbia un vaccino potrebbe, dopotutto, tornare a spendere i suoi soldi in ristoranti, concerti e... beh, nella vita reale.

Molti consulenti pensano che si dovrebbe investire più soldi in Cina - e non solo per il ruolo del paese come punto luminoso dell'economia globale. Ritiene che sia particolarmente interessante perché l'aggravarsi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe mettere le economie dei due Paesi ancora più fuori sincronia. In altre parole, i titoli cinesi non dipenderanno così fortemente dalla performance dell'Occidente - e potrebbero salvare il vostro portafoglio se le cose andassero male qui.