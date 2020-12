L'attività cerebrale dipende dalla persona con cui si parla

l nostro cervello risponde in modo diverso quando parla con una persona di un gruppo socioeconomico diverso rispetto a quando parla con qualcuno con un background simile, come dimostra un nuovo studio di imaging. Mentre i neuroscienziati hanno usato le scansioni di immagini cerebrali per tracciare nel dettaglio le risposte neurali degli individui a una serie di fattori come lo stress, la paura, la dipendenza e persino l'amore e la lussuria, una nuova ricerca mostra cosa succede nel cervello di due individui impegnati in una semplice interazione sociale.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Social Cognitive and Affective Neuroscience, rivela la neurobiologia distinta di una conversazione tra due persone di diversa provenienza.

"Quando un professore di Yale parla con un senzatetto, il suo lobo frontale attiva una rete neurale diversa rispetto a quella che si avrebbe se stessero chiacchierando con un altro collega", ha detto l'autore senior Joy Hirsch, la professoressa di psichiatria Elizabeth Mears e House Jameson, professore di psichiatria e professore di medicina comparata e di neuroscienze. "Il nostro cervello ha apparentemente progettato un sistema di lobi frontali che ci aiuta ad affrontare la nostra diversità".

Lo studio nasce da un'idea della recente laureata di Yale Olivia Descorbeth, che per prima ha proposto l'idea di ricerca come studentessa di liceo. Hirsch e Descorbeth volevano sapere se il cervello di una persona risponde in modo diverso quando parla con persone di diversa estrazione socioeconomica.Hanno arruolato 78 individui con diversi livelli di reddito familiare e di istruzione provenienti dalla zona di New Haven, Connecticut, e hanno selettivamente accoppiato ogni soggetto con più partner per ridurre al minimo l'impatto della razza e del genere sui risultati. In ogni esperimento, entrambi i soggetti sono stati collegati ad un nuovo sistema di neuroimaging chiamato spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS), che tiene traccia dell'attività cerebrale di entrambi i soggetti. Poi sono stati istruiti ad avere una conversazione casuale.

I ricercatori hanno scoperto che in entrambi i soggetti l'attività nella corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra, che è coinvolta nel controllo dei processi cognitivi, era molto più alta quando hanno parlato con qualcuno di un diverso background socio-economico rispetto a qualcuno di status simile.

Descorbeth ha detto che gli studi di imaging accoppiato possono essere utilizzati anche per esaminare gli effetti della razza e del genere sull'attività cerebrale. "È teoricamente possibile che il tempo e l'allenamento possano minimizzare o addirittura eliminare il modo in cui i nostri cervelli rispondono a persone non come noi", ha detto.

"C'è una neurobiologia della socialità, e la neurobiologia ci permette di modulare la nostra risposta alla diversità", ha detto Hirsch. "Vogliamo essere inclusivi, vogliamo l'equità e, teoricamente, le neuroscienze possono dire qualcosa su come possiamo raggiungere questo obiettivo".