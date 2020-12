In India arriva Mitra, ma non è un arma: è un robot-medico

Mitra non è statuaria, e nemmeno realistica, ma è comunque carina. E finché il WiFi non verrà interrotto, continuerà a scivolare per i reparti ospedalieri in India con un tablet montato sul petto che permette ai pazienti di COVID-19 e ai loro cari di vedersi. Inoltre, poiché è in grado di effettuare letture vitali e di aiutare nelle consultazioni - riducendo così il rischio di infezione per il personale medico - è diventata molto popolare durante la pandemia.

Mitra è alta appena un metro e mezzo e costa circa 13.600 dollari. È stata sviluppata dalla startup di Bengaluru Invento Robotics per assistere nelle case di cura. Inizialmente, gli ospedali indiani hanno arruolato i robot Mitra per la carenza di DPI e perché potevano essere utilizzati per disinfettare i pavimenti con radiazioni ultraviolette e forti disinfettanti. Con il protrarsi della crisi, sono diventati ancora più utili nel trattamento dei pazienti del COVID-19.

Altri sistemi robotici erano in uso negli ospedali molto prima della pandemia. Un chirurgo colorettale impiegò il Da Vinci XI di Intuitive Surgical. "Questo sistema robotico di controllo remoto mi aiuta ad eseguire interventi difficili con un ingrandimento 10 volte maggiore e visualizzazioni 3D. La tecnologia a fluorescenza 'Firefly' utilizzata con il robot Da Vinci illumina l'apporto di sangue all'organo e aiuta a differenziare i tessuti cancerogeni da quelli sani", ha detto. "Anche se questi sistemi sono molto costosi e devono essere importati, le loro tecnologie avanzate superiori sono inestimabili negli interventi chirurgici complessi".

Mentre una serie di altri settori ha iniziato ad adottare l'automazione per ridurre i costi o i tempi, o per assumere compiti pericolosi, sono state fatte proiezioni che il mercato della robotica in India crescerà del 20% tra il 2017 e il 2025. Una start-up, Genrobotics, ha collaborato con le autorità locali dello stato meridionale del Kerala per adattare il suo robot a forma di ragno Bandicoot alle fogne e ai tombini puliti - un lavoro notoriamente pericoloso e sgradevole che in precedenza era stato fatto manualmente. Il capo della Genrobotics ha detto: "Abbiamo scoperto che lo scavo manuale è un problema globale, e non c'era una tecnologia efficiente per pulire i tombini". Ora più di 11 stati indiani stanno usando il primo robot al mondo per la pulizia dei tombini.

L'esercito indiano utilizza dal 2011 robot Daksh dotati di visione a raggi X e di meccanismi di rilevamento di pericoli chimici, biologici, radiologici e nucleari. Nel 2017, il settore automobilistico rappresentava il 62% dei robot industriali, che venivano utilizzati per eseguire qualsiasi operazione, dalla saldatura al sollevamento di carichi pesanti. Le vendite di robot industriali dell'India l'hanno collocata tra i primi 10 Paesi per l'installazione annuale di macchine nelle industrie.

L'India ha ancora solo circa tre robot ogni 10.000 lavoratori, ma la pandemia ha probabilmente incentivato la sua industria robotica a crescere ancora più velocemente del previsto.