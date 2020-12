Ecco i finalisti del 17° premio Claudio Demattè (Aifi)

AIFI, con il supporto di EY, con la partecipazione di Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana, e grazie a Intesa Sanpaolo, promuove la diciassettesima edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year.

Quest’anno sono state selezionate 19 operazioni realizzate da 17 investitori di private equity e venture capital, che sono state oggetto di disinvestimento tra agosto 2019 e luglio 2020. La cerimonia di premiazione si terrà online il prossimo 17 dicembre.

La Giuria che ha proclamato i finalisti, presieduta da Innocenzo Cipolletta, è composta da: Giampio Bracchi, Giovanni Brugnoli, Angelo Coletta, Stefano Firpo, Aldo Fumagalli, Marco Ginnasi, Gian Maria Gros-Pietro, Raffaele Jerusalmi, Sandra Lanzi, Stefano Lucchini, Daniele Manca, Andrea Moltrasio, Roberto Nicastro, Angelo Provasoli, Carlo Secchi, Andrea Sironi, Giuseppe Soda, Fabio Tamburini e Gianmario Verona.

Si premierà la migliore operazione di Early Stage: investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un’impresa (comprendente le operazioni di seed, start-up e later stage venture);

Expansion: investimenti di minoranza finalizzati a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti;

Buy Out: operazioni di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria dell’impresa da parte dei fondi di private equity in affiancamento con il management.

Nel dettaglio, i finalisti della categoria Early Stage sono:

°Digital Magics e Reale Group, per l’operazione Moneymour, startup che abilita prestiti istantanei per acquisti online;

°Indaco Venture Partners SGR, per l’operazione AdmantX, provider mondiale di data analysis per contextual advertising e brand safety.

Per la categoria Expansion, i finalisti sono:

°ArchiMed per l’operazione Primo Group, catena di cliniche dentali attiva sul territorio italiano;

°Friulia per l’operazione PMP Industries, gruppo che realizza sistemi di trasmissione meccanici, idraulici ed elettrici integrati tra di loro;

°FVS SGR per l’operazione Exor International, azienda che opera progettando, sviluppando e producendo soluzioni HMI (Human Machine Interface) su piattaforme software proprietarie;

°FVS SGR per l’operazione Partners Associates, System Integrator di ERP con soluzioni verticali customizzate mediante partnership con i principali vendor presenti sul mercato;

°NB Aurora per l’operazione Forgital, gruppo attivo nella produzione e lavorazione meccanica di anelli e altri componenti forgiati destinati principalmente ai mercati dell’Aerospace, Oil&Gas e Power Generation.

Per la categoria Buy Out, i finalisti sono:

°Aksìa Group SGR per l’operazione Alpha Test, azienda attiva nel settore dello studio e della formazione e dei servizi di preparazione ai test di ammissione all’università;

°Alto Partners SGR per l’operazione Artebianca Natura & Tradizione, azienda operante nel mercato dei biscotti a marchio proprio, con particolare focus nel segmento benessere / salutistico;

°Alto Partners SGR per l’operazione Pastificio di Chiavenna, azienda produttrice di pasta, presente nella GDO italiana ed estera;

°Alto Partners SGR per l’operazione Virosac, società attiva nella produzione e commercializzazione di sacchetti gelo e per rifiuti;

°Ambienta SGR per l’operazione Safim, produttore di componenti critici che massimizzano sicurezza ed efficienza energetica nel funzionamento dei circuiti idraulici a bordo di mezzi pesanti;

°Apax Partners e NB Renaissance Partners per l’operazione Engineering, realtà impegnata nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private;

°B4 Investimenti SGR per l’operazione Koverlux, azienda che offre servizi di finitura e lavorazione di diversi materiali come metalli, plastica, corno, legno, pelli, vetro, attraverso la laseratura, verniciatura, lo sputtering e la smaltatura;

°EOS Investment Management Group per l’operazione Poplast, azienda attiva nel settore degli imballaggi flessibili, principalmente per l’industria alimentare;

°HAT SGR per l’operazione SIA, gruppo attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie, banche centrali, imprese e pubbliche amministrazioni;

°IGI Private Equity per l’operazione Fi.Mo.Tec, società attiva nel settore dell’infrastruttura Telecom e nella realizzazione di fissa-cavi per reti mobili;

°NB Renaissance Partners per l’operazione Farnese Vini, winery boutique italiana, che produce e distribuisce vini di alta qualità di sei regioni del Sud e del Centro Italia e che esporta in più di 80 Paesi in tutto il mondo attraverso una rete di importatori e distributori;

°The Carlyle Group per l’operazione Golden Goose, azienda leader nell’abbigliamento casual di lusso contemporaneo e accessori;

“In questo anno particolare, il Premio assume un significato ancora maggiore perchè mostra come si possa operare con ricadute positive nell’economia reale” – ha dichiarato Innocenzo Cipolletta, Presidente di AIFI – “Le operazioni candidate hanno contribuito significativamente allo sviluppo e alla sostenibilità, incrementando occupazione, migliorando la governance, ampliando il proprio mercato di riferimento anche attraverso delle acquisizioni. Questo dimostra come il supporto di un investitore possa generare valore creando così dei campioni nazionali nel proprio settore di riferimento”.