Natale da remoto? Ecco 13 idee per regali a distanza o all’ultimo minuto

In ritardo sui regali di Natale? Niente paura: dalle gift card da acquistare velocemente online fino alle box perfette per le beauty addicted, dai giocattoli in legno certificato per i più piccoli fino ai pantaloni perfetti per lui, ecco alcuni suggerimenti per regali all’ultimo minuto e da far recapitare anche a distanza.

ABIBY: gift card per gli abbonamenti o beauty box (per lei e per lui)

Il regalo perfetto per chi ama prendersi cura di sé? Ci pensa Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty e leader in Italia nel settore delle beauty box in abbonamento. Oltre alla Gift Card, che può essere stampata o inoltrata direttamente via mail ed utilizzata per acquistare i prodotti dello Shop o un piano abbonamento delle Beauty Box, Abiby per questo Natale ha preparato tre box speciali. La prima è Christmas Self-Care (30€), per regalare una routine di bellezza che doni nuova idratazione e luminosità grazie ai prodotti di Emmediciotto, London Botanical Laboratories, Dr Botanicals e Little Butterfly. La box Christmas Traditions per Lei (50€) contiene una selezione dei migliori prodotti per una beauty routine ricercata e super d'effetto dei seguenti brand: Sumita Cosmetics, Dr. Eve Ryouth, Ya-be, Fedua e STYLondon. Infine, Abiby pensa anche a lui con il cofanetto Christmas Traditions per Lui (40€) con prodotti ideali per creare la sua nuova routine beauty: Detergente Viso e Crema Anti Inquinamento di Skin Regimen, Maschera Vitaminica Antiossidante e Maschera Vitaminica Elasticizzante e Rigenerante di Milanesi, Crema Idratante Protettiva e Balsamo Labbra Polaar. Una scelta che pensa anche all'ambiente: il packaging delle box è realizzato in cartone certificato FSC, le sacchette all’interno sono certificate GOTS (Global Organic Textile Standard) e i brand con cui collabora Abiby sono soprattutto vegan, bio, cruelty free.

Acquistabili sul sito abiby.it - Gift card a partire da 25 €, Cofanetto Beauty Box a partire da 30€

NARVALO: la mascherina che protegge da inquinamento e virus

Per chi predilige i regali utili quest’anno sotto l’albero non può mancare una mascherina, prodotto simbolo del 2020. Ma per fare le cose con stile il consiglio è quello di regalare la Narvalo Urban Mask. Creata dalla startup Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano e da BLS, azienda leader nella produzione di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, è una mascherina protettiva certificata CE FFP3 totalmente Made in Italy. Smart, sicura, dotata di una valvola intelligente a espirazione facilitata e di un tappo anti-Covid: è ideale per girare protetti in città, in scooter, bicicletta, e monopattino e proteggersi così non solo da virus e batteri ma anche da smog e pollini. Perfetta anche per i più nerd perchè dialoga con lo smartphone tramite la app Narvalo in grado di monitorare la qualità dell’aria. Un prodotto indispensabile e di alta qualità che si accompagna a un design accattivante (disponibile in 6 colori) per comunicare la necessità di proteggere - e di proteggersi - in ogni contesto.

Acquistabile sul sito narvalo.design - 89€

VOLAGRATIS: gift card per viaggiare appena possibile

In attesa di poter fare nuovamente la valigia, con il claim “Regala oggi e viaggia domani” Volagratis.com propone le gift card. Valide fino a un anno dall’acquisto, sono l’idea perfetta per regalare un viaggio su misura e si possono inviare facilmente anche via mail.

Acquistabili sul sito https://carteregalo.volagratis.com - a partire da 10€

BIANCOROSSO: la box per preparare la tavola delle feste

Biancorosso, la startup dell’interior design nata in I3P - Incubatore del Politecnico di Torino, propone le "XMAS BOX", per sé o per un regalo speciale: 3 kit realizzati in collaborazione con la flower stylist toscana Daria Massetani, con tutto l'occorrente per apparecchiare e decorare la propria tavola. Ogni box comprende: ghirlanda centrotavola, segnaposti floreali, tovaglioli, runner, portatovaglioli, sottobicchieri, portacandele e le istruzioni per preparare una mise en place formale o informale. Le box sono disponibili in tre stili diversi e per 2, 4 o 6 persone.

Acquistabili sul sito www.biancorosso.design/christmas-box/ - a partire da 129 €

LIRECENTO: il pantalone perfetto per lui

Lirecento, il marchio italiano digital native di pantaloni da uomo, propone idee regalo perfette per lui. Novità di questo inverno è il modello “Jacopo”, il pantalone da “smart worker”, con elastico e coulisse in vita, realizzato in Jersey. Un pantalone comodo, ma elegante pensato per gli smart worker che non vogliono rinunciare allo stile. Qualora non si fosse sicuri di gusti e taglia del destinatario del regalo, c’è la E-gift card, disponibile in tagli da 50, 110, 220 e 330€: viene inviata via email e può essere utilizzata sul sito o nello store di Milano, su uno o più acquisti.

Acquistabili sul sito lirecento.it - pantaloni Jacopo 110€, E-gift card a partire da 50€

BARBERINO’S: regali doppi per lui

Per regalare una beauty routine perfetta per lui c’è Barberino's, la catena di barber shop che vanta anche un ampio e-shop con una linea di prodotti composta da 50 proposte. Quest'anno Barberino’s raddoppia i regali di Natale: a fronte dell’acquisto di uno dei set partecipanti alla promozione natalizia, Barberino’s regala un trattamento omaggio dal valore di 50€ da fare in negozio. Così, acquistando il set rasatura perfetta (crema da rasatura di ultima generazione, balsamo dopobarba lenitivo, crema ultra-idratante) dal valore di 65€ si riceve una gift card valida per una Rasatura Barberino’s con trattamento viso e massaggio anti-age (durata 1h, valore 50€). Acquistando il set beard care (shampoo specifico per barba, balsamo barba multifunzione, spazzola specifica per barba in legno di wengè) da 60€ si riceve in più una gift card valida per una Regolazione Barba Barberino’s con trattamento viso e massaggio anti-age (durata 1h, valore €50). Per gli indecisi è possibile acquistare una gift card, utilizzabile presso tutti gli store Barberino’s: non hanno scadenza e possono essere spese sia per i prodotti che per i trattamenti. Se il valore della gift card è superiore a 100€, Barberino’s aggiunge in regalo un voucher valido per un taglio uomo con trattamento rivitalizzante del cuoio capelluto (durata 45 minuti, valore 45€).

Acquistabili sul sito https://www.barberinosworld.com e nei barber shop di Barberino's - a partire da 50€

PAYPLUG: regali dal sapore unico con Bembo

Per gli appassionati di buon cibo e cocktail, PayPlug, soluzione di pagamento online pensata per le PMI, consiglia di cercare il regalo perfetto su Bembo, l’ecommerce punto di riferimento per chi vuole condividere e vivere la passione per la Cultura del Gusto. Specializzato in spezie e miscele provenienti da ogni parte del mondo, Bembo propone ad esempio una collana di libri dedicati ai profumi e agli aromi, oppure gli eleganti cofanetti con nove botaniche di base da combinare a proprio piacimento per aromatizzare i propri Gin Tonic, o ancora box regalo con 16 miscele di Spezie che hanno fatto la Storia. Per assicurare la possibilità di ordinare - oltre che tramite carta di credito/debito direttamente dal sito commerce - anche via telefono e pagare a distanza in maniera facile e sicura via email, sms, WhatsApp o Messenger, Bembo assicura il pagamento tramite la funzionalità Richiesta di pagamento pensata da PayPlug: Bembo invierà un link al cliente per reindirizzarlo ad una pagina di pagamento PayPlug, 100% sicura, per finalizzare la transazione.

Acquistabili su www.bemboshop.com - a partire da 21,90€

SUMUP: il Buono Acquisto per sostenere le PMI e regalare un albero con Helix Felix

Per supportare le piccole e medie imprese durante questo periodo e per far sì che possano vendere le proprie idee regalo anche a distanza e nonostante le chiusure, SumUp, la fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS, ha messo a disposizione dei suoi commercianti la possibilità di vendere tramite un semplice pulsante sui social i Buoni Acquisto. In questo modo i clienti potranno acquistare un buono digitale in anticipo e spenderlo poi in un secondo momento presso l’attività commerciale scelta. La funzione, che permette a clienti e commercianti di rimanere in contatto, è ad esempio utilizzata da Helix Felix, piccola cooperativa agricola attiva da un anno nel Comune di San Casciano Val di Pesa (Fi) e che si occupa principalmente di elicicoltura (allevamento di chiocciole). In questo momento Helix Felix sta riqualificando un campo abbandonato da diversi anni per renderlo un posto accogliente e valorizzarne la biodiversità: da qui l’idea di proporre come regalo di Natale il buono acquisto di un albero. Acquistando il buono acquisto sui social (da 5, 10 o 15€) sarà infatti finanziato l'acquisto di un albero. In cambio i clienti riceveranno un invito ufficiale all'inaugurazione dello spazio che si svolgerà al termine della crisi sanitaria.

Buoni Acquisto disponibili su https://www.instagram.com/helixfelix__/ - a partire da 5€

PROFUMERIAWEB: profumi e cosmetici con sconti fino all’80%

Per regali unici c’è ProfumeriaWeb, sito leader nella vendita on line di profumi, cosmetici, make up, solari, dove scegliere tra oltre 18000 prodotti di oltre 200 marchi: dai profumi delle più importanti Maison ai cosmetici più noti fino al make-up e ai prodotti per capelli, tutti disponibili a un prezzo estremamente competitivo e conveniente. Per Natale, ProfumeriaWeb ha selezionato numerose idee regalo per lui e per lei, con sconti fino all’80%.

Acquistabili su https://www.profumeriaweb.com/idee-regalo/

PEFC: sostenibilità per arredare casa

Per chi per questo Natale è alla ricerca di un oggetto in grado di coniugare design e sostenibilità, Leonardi Wood - azienda con sede a Borgo Lares (TN) certificata PEFC - propone una collezione di prodotti in legno massello di faggio che si distingue per il suo design minimalista e che comprende un centrotavola, dei portacandela e dei portavasetti. Leonardi Wood ha aderito alla Filiera Solidale PEFC, per sostenere le aree italiane colpite due anni fa dalla tempesta Vaia.

Acquistabili su Etsy https://www.etsy.com/it/shop/LeonardiWood - a partire da 15 €

PEFC: giocattoli in legno e carta certificata per i più piccoli

Per i più piccoli, ci sono i giocattoli di legno HABA: dal 2010 recano il marchio PEFC, che certifica l'utilizzo di legno di faggio e betulla proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste che si trovano in un raggio di 150 km dalla sede aziendale di Bad Rodach (Baviera). Producendo giocattoli certificati e sostenibili, HABA apporta un valore aggiunto al gioco e alla formazione dei più piccoli, ai quali è importante trasmettere sensibilità e consapevolezza sulle tematiche ambientali attraverso il buon esempio. Con PEFC la gestione sostenibile delle risorse si declina proprio nell’uso di materie prime di origine forestale rispettose dell’ambiente e delle persone.

Acquistabili nei punti vendita affiliati https://www.haba.de/it_IT

PEFC: Regala un albero con Ancora Natura

Bastano 20€ per regalare un albero che verrà piantato nelle aree montuose coinvolte dalla disastrosa tempesta Vaia, avvenuta a fine ottobre 2018. Questo contributo, infatti, è destinato al progetto Ancora Natura per ricreare foreste che saranno poi gestite in maniera sostenibile (con certificazione di gestione forestale sostenibile PEFC) e che potranno tornare a donare servizi ecosistemici al territorio locale e al clima globale.

Donazione su https://www.ancoranatura.it/

DESTINAZIONE ITALIA: Il libro per viaggiare lungo lo stivale

Per chi ama leggere e viaggiare, c’è “Destinazione Italia. 300 idee per un viaggio lungo lo stivale”, la guida realizzata da “Travel Blogger per l’Italia”, gruppo composto da 193 travel blogger italiani. Oltre 700 pagine, corredate da più di 500 foto a colori, per un viaggio attraverso tutte le 20 regioni italiane. La guida è nata durante il lockdown: redatta dapprima soltanto in versione digitale, l’ebook ha rappresentato il ringraziamento simbolico per coloro che hanno preso parte, tra aprile e maggio 2020, alla raccolta fondi organizzata dai Travel Blogger per supportare EMERGENCY, impegnata a combattere in prima linea l’emergenza COVID-19. Dopo aver raccolto oltre 33.000€ per la Onlus in meno di tre settimane, “Destinazione Italia” è cresciuta e si è arricchita di blogger, contributi e immagini per trasformarsi in una guida cartacea con il supporto della casa editrice Polaris. Il tutto senza perdere di vista il suo intento benefico: i diritti d’autore della guida sono infatti destinati a EMERGENCY.

Acquistabile in libreria e online sul sito della casa editrice Polaris, su Amazon e IBS - 33,25€