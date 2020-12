Aidexa: Alberta Camporese nuovo Chief People Officer

Alberta Camporese entra nella squadra del presidente Roberto Nicastro e del CEO Federico Sforza e assume il ruolo di Chief People Officer di AideXa.

Padovana, classe 1972, la dott.ssa Camporese vanta una ventennale esperienza in diverse multinazionali dove ha sviluppato le sue conoscenze nei molteplici ambiti che caratterizzano questo ruolo. Organizzazione e coordinamento con i management aziendali per il raggiungimento degli obiettivi strategici, creazione di piani di crescita del personale a tutti i livelli, valorizzazione della cultura aziendale e delle strategie di employer branding, ma soprattutto identificazione dei migliori talenti che possano contribuire al successo di una squadra.

Prima di AideXa, la dott.ssa Camporese ha ricoperto il ruolo di HR Director di NTT Italia, società di information technology services, parte del colosso giapponese NTT. È stata HR Business Partner dell’azienda farmaceutica svizzera Nycomed e Recruiting & Development Manager di Xerox Italia, azienda americana leader nella gestione documentale.

“Ho accettato con grande entusiasmo questa nuova avventura professionale – commenta Alberta Camporese, Chief People Officer di AideXa –.AideXa è una sfida estremamente stimolante, un progetto tutto da scrivere. Sono orgogliosa che Roberto Nicastro e Federico Sforza mi abbiano scelto. Entro nella loro squadra per aiutarli a sviluppare il successo di questo team nascente, in una realtà aziendale che fa dell’innovazione digitale la propria bandiera e che è alla ricerca dei migliori talenti sul mercato che accompagnino l’azienda in questo percorso.

Prosegue, quindi, la strategia di AideXa di focalizzazione su valori quali apertura e confronto che si concretizzano poi nella scelta di profili – sia di grande esperienza che di ampie prospettive – con percorsi maturati in Italia e con esperienze contraddistinte da forte internazionalità, settori di provenienza molto diversi tra loro e anche “distanti” dal mondo financial services. La contaminazione di competenze e punti di vista, infatti, viene considerato un grande valore anche per affrontare un progetto imprenditoriale che voglia cambiare la vita a centinaia di imprenditori e avere un impatto sull’ecosistema economico italiano.