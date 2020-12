Le feste? Con 1.000 morti in 24 ore non c'è proprio niente da celebrare

Novecentonovantre morti. Scritto fa ancora più impressione. Sono i decessi dovuti al Coronavirus, record assoluto da quando ha fatto la sua comparsa nel nostro Paese. Superato anche il precedente primato di 969 raggiunto lo scorso 27 marzo. La situazione è ancora tesissima, anche se sicuramente in miglioramento, anche se il famigerato RT è in calo, anche se gli ospedali iniziano lentamente a svuotarsi e i guariti superano i nuovi infetti. Ma non c'è poi molto da festeggiare. E il fatto che il dibattito si stia concentrando su questi temi è delirante.

Si vuole per forza di cose permettere agli italiani di ricongiungersi, di abbracciarsi, di festeggiare il Natale tutti insieme, la tavola imbandita e 70 parenti che durante l'anno non si calcolano neanche di striscio a ingozzarsi. Eppure l'ha detto perfino Massimo Galli: "Mi sono stufato di consolare persone che hanno infettato i nonni a furia di andare in giro". Chiaro, no?

Se per una volta, una sola, riuscissimo a guardare oltre l'immediato, mentre le immagini dell'estate da liberi tutti sono ancora lì da toccare, forse potremmo veramente vedere la fine di quest'incubo. La luce in fondo al tunnel è lì, i vaccini stanno arrivando, le cure sono efficaci. Un ultimo sforzo, suvvia!

Anche perché non siamo ancora "salvi". Nelle ultime 24 ore sono 23.225 i contagi da coronavirus resi noti in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-19) e i ricoveri nei reparti Covid (-682). Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.664.829 mentre le vittime a 58.038. I guariti sono 23.474 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 846.809.