Il Recovery Fund? Usiamolo per il rilancio energetico

Il rilancio energetico potrebbe sbloccare la rivoluzione “Net Zero” nell’area del G20: a confermarlo è il report di Wärtsilä “Aligning stimulus with energy transformation”*, che prevede il potenziale impatto sulle energie rinnovabili, la creazione di posti di lavoro e il cambiamento climatico qualora i Paesi del G20 utilizzassero tutti gli incentivi economici post Covid-19 assegnati ai settori energetici esclusivamente per incrementare la quota di rinnovabili.

L’analisi, inoltre, rivela come il rilancio globale dell'energia sia fortemente orientato a sostenere i combustibili fossili, perdendo l'opportunità di accelerare la transizione verso economie alimentate da fonti rinnovabili, creando nuovi posti di lavoro in ambito “green”.

I governi del G20, infatti, hanno allocato almeno 216 miliardi di dollari per sostenere l'energia fossile, rispetto ai 145 miliardi di dollari per l'energia pulita. Eppure – evidenzia il report - avrebbero a disposizione un'opportunità unica per ridurre le emissioni, se solo decidessero di concentrare gli incentivi sull'energia rinnovabile e sulla decarbonizzazione.

Gli Stati Uniti, per fare un esempio, potrebbero rendersi indipendenti dai fossili entro il 2035, a un costo di 1,7 trilioni di dollari. Convertendo tutti gli incentivi destinati ai combustibili fossili (72 miliardi di dollari) in investimenti per le energie rinnovabili, potrebbero creare 544.000 posti di lavoro - + 175% rispetto ai combustibili fossili - aumentando di 107 GW le energie rinnovabili (+6,5% rispetto alla quota attuale).

Investimenti pubblici per pacchetti di recovery in miliardi di dollari al 26 ottobre 2020 (Immagine: Wärtsilä)

Guardando in casa nostra, l’ultimo rapporto World Energy Outlook dell'AIE ha riconosciuto un certo grado di immunità alla recessione da parte delle rinnovabili (v. pagina 3 del report), la cui produzione totale in Italia è stata superiore del 4,5%, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 del 7,7%. Solo nei mesi di marzo e aprile, in concomitanza con la prima ondata di Covid-19, questi numeri hanno toccato rispettivamente quota 7,4% e -10,8%; nella migliore delle ipotesi, la quota rinnovabile è stata quindi responsabile di oltre il 60% della generazione totale nel Paese.

L’AIE ha anche incoronato il solare come nuovo re dell'energia; l’Italia mostra grandi prospettive in questo senso, ma c'è sicuramente ancora molto potenziale non realizzato: gli impianti solari, ad esempio, dovrebbero essere integrati con sistemi di accumulo, dove l'efficienza e il costo a livello di sistema sono fattori determinanti. Con i prezzi all'ingrosso che toccano quasi quota zero, risulta evidente che, durante il massiccio calo della domanda dovuto alla pandemia, una maggiore flessibilità nel sistema - RES supportata da motori e batterie - avrebbe fornito maggiore stabilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.

Nel frattempo, la rinnovata attenzione ad assicurare i propri modelli di business per il futuro da parte delle utilities ha fatto aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili, sfruttando le certezze che l'energia pulita porta in fase di bilancio: puntare sulle rinnovabili, unite alla generazione e all’accumulo di energia, permette di acquistare in anticipo energia in quantità “illimitata”, anziché scommettere sulle oscillazioni dei prezzi del petrolio ed esporsi a una regolamentazione ambientale restrittiva (v. pagina 3 del report).

Il New Energy Outlook 2020 (NEO 2020) della società di ricerca BloombergNEF conferma questa tendenza prevedendo che, entro il 2040, l'Italia raggiungerà l'80% di penetrazione delle energie rinnovabili nel suo mix di generazione, spinta dall’aumento dei costi di produzione del carbonio. Il passaggio a un sistema basato sulle rinnovabili ridurrà drasticamente l'intensità delle emissioni del sistema italiano: da oltre 300 gCO2 / kWh a meno di 100 gCO2 / kWh dopo il 2030. È chiaro, quindi, che investire in energie rinnovabili e capacità flessibile per garantire la stabilità del sistema non è solo la scelta più sostenibile, ma è anche la soluzione più economica.

L’ottimizzazione dei costi del sistema rinnovabile al 100% genererebbe energia solare (66% della generazione annuale), eolica (24%) e idroelettrica (5%), con il supporto di generatori di gas flessibili (3%) funzionanti a combustibili sintetici ad emissioni zero. Lo stoccaggio di energia, come le batterie e il power-to-X, immagazzinerebbe e trasferirebbe il 31% dell'elettricità rinnovabile generata, distribuendola poi secondo le necessità (Fonte: Atlas of 100% Renewable Energy).

Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi a livello dell'UE dovremmo dimostrare di avere una mente aperta e di sapere sfruttare e sviluppare le nuove tecnologie che ci consentono di decarbonizzare più rapidamente. La ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni, ci permetterà anche di creare nuovi posti di lavoro sostenibili, vera priorità per il governo italiano nel piano di ripresa.

“Deve essere il Green Deal a costituire l’asse portante del Next Generation Eu per l’Italia, e non viceversa. Il nostro Paese va incontro a una riduzione del PIL che può superare il 10 %, e il Recovery Fund rappresenta oggi l’unica grande opportunità per lasciarsi alle spalle al più presto questa fase difficile. Il finanziamento deve essere però un motore per sostenere nuovi progetti sostenibili, per la creazione di nuova occupazione legata alla Green Economy e per la formazione dei lavoratori più esperti nell’ottica della riconversione industriale. Solo uno sviluppo di tipo sostenibile può garantire la sopravvivenza delle nostre imprese e, di conseguenze, della nostra società. Ma qualsiasi investimento dovrebbe essere pianificato attentamente, tenendo in considerazione il livello di sistema più ampio, per non finire con gli asset bloccati”.

Recentemente, il Parlamento Europeo ha evidenziato che batterie, idrogeno e altre forme di immagazzinamento dell’energia dovrebbero essere un “argomento chiave della politica energetica”. “L’idrogeno è una grande opportunità, ma renderla una realtà saranno necessari molti investimenti in infrastrutture adeguate; non solo elettrolizzatori, ma anche strutture di trasporto e stoccaggio. In tal senso, dal governo ci aspettiamo chiarezza, direzione e coerenza della regolamentazione. Il sistema elettrico necessita di flessibilità e, anche per attrarre investimenti in questo campo, questo elemento deve essere riconosciuto e premiato. Basti pensare che l’accumulo di energia è ancora soggetto a doppia tassazione, prima come produttore e poi come consumatore di elettricità, cosa che non è in linea con le decisioni prese a livello dell'UE. Il progetto ‘Riserva Ultra-rapida di Terna' è sicuramente un primo passo nella giusta direzione: creare un mercato per la flessibilità e la stabilità del sistema”.

Le soluzioni per il futuro

Il futuro dell’energia è ibrido. Le batterie di nuova generazione forniscono soluzioni importanti per raggiungere l'obiettivo generale dell'elettrificazione del sistema di trasporto e l'integrazione dei sistemi di accumulo dell'energia. In previsione dell’incremento delle esigenze di stoccaggio, il ruolo delle centrali elettriche a gas, con il loro sviluppo e innovazione, consentirà di ridurre i costi e garantire la sostenibilità ambientale ed economica dell'energia sistema. Sono una soluzione per sostituire l'energia da carbone e la generazione di calore che, utilizzate insieme all’energia immagazzinata della batteria, non solo assicurano l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico, ma garantiscono anche prezzi accessibili, poiché vengono attivati solo quando necessario.

Questa flessibilità rappresenta una soluzione fondamentale per lo scenario presente e futuro ed è ancora necessaria per la sicurezza del sistema elettrico e nel mercato energetico. Per questo, le centrali a gas saranno fondamentali anche per il futuro, quando il sistema energetico si affiderà esclusivamente alle energie rinnovabili. Magari alimentate da biogas o carburanti power-to-x come il metano sintetico, rendendo le operazioni completamente carbon neutral.

Il ruolo della tecnologia

La tecnologia ricopre necessariamente un ruolo centrale nella rivoluzione energetica e nella lotta contro la crisi climatica. L'utilizzo della Data Analytics, ad esempio, può dare un grosso contributo allo sviluppo di una società sostenibile basata su tecnologie intelligenti e sostenibili. Non a caso, Wartsila ha sempre puntato molto sulla leadership tecnologica, contribuendo così alla produzione dell’1% dell’energia generata in tutto il mondo:

“La percentuale può sembrare irrisoria, ma se pensiamo alle proporzioni e all’attuale fabbisogno collettivo, non lo è affatto: parliamo di una capacità installata di 70 GW di centrali elettriche in 177 Paesi in tutto il mondo, con oltre 50 progetti attivi in Italia, per una potenza installata di 1,4 GW”.

“Vogliamo guidare la transizione verso un futuro di energia rinnovabile al 100%, contribuendo alla realizzazione di sistemi di produzione ottimali per le generazioni future. Lo facciamo supportando i nostri clienti nel ciclo di vita delle loro installazioni, con servizi che consentono una maggiore efficienza e prestazioni garantite.

* Director Wärtsilä Energy Business Solutions. Presidente Anima Italcogen, Associazione di Confindustria che riunisce i costruttori e i distributori di impianti di cogenerazione, recupero termico e celle a combustibile