Il caffè? Gli italiani preferiscono l'espresso in capsule

In un anno che ha colpito pesantemente il settore alimentare e della ristorazione con trend negativi e bruschi cambiamenti causati dalla pandemia, arriva anche qualche buona notizia. E’ il caso de ilcaffeitaliano.com che registra 30 milioni di capsule vendute nel 2020 (120 milioni in quattro anni) e una previsione di fatturato in crescita del 40% sul 2019.

Il digitally native vertical brand, nato nel 2016 dall’idea imprenditoriale di Gianmarco Lanese e Vincenzo Nicolosi, oggi conta complessivamente più di 200 mila ordini processati, oltre 300 mila utenti registrati e produce e distribuisce online capsule di caffè compatibili, in Italia (55%) e in tutto il mondo mondo (45%) dove ilcaffeitaliano.com è presente in 45 paesi. Una strategia che ha privilegiato l’approccio direct-to-consumer e il controllo totale della filiera, dalla produzione alla vendita online, consentendo prezzi altamente competitivi senza rinunciare alla qualità del vero espresso.

Per quanto riguarda i canali specifici, il 2020 si caratterizza principalmente per una crescita significativa rispetto al 2019 delle vendite dirette tramite l’e-commerce ilcaffèitaliano.com (+32,9%) e i marketplace (+38,5%) come Amazon e Alibaba.

“La crescita dei risultati, costante dal lancio del nostro brand sul mercato, è per noi una importante conferma del connubio vincente tra innovazione e tradizione che ha guidato sin dalla nascita il nostro progetto. - dice Gianmarco Lanese, Ceo e co-founder de ilcaffeitaliano.com - Il digitale ci ha permesso di rendere disponibile in modo facile e veloce, adattandosi alle esigenze dei nuovi stili di vita, il piacere legato alla cultura artigianale del caffè espresso italiano, di qualità. Quest’anno la particolare situazione di lockdown e il conseguente boom di vendite online dei generi alimentari ha contribuito certamente a un ulteriore incremento”.

Tra i primi brand a portare sul mercato una capsula 100% biodegradabile e compostabile, ilcaffeitaliano.com prosegue la sua attività anche dal punto di vista della ricerca di nuove soluzioni e tecnologie finalizzate a ridurre gli imballaggi e a utilizzare nel prossimo futuro materiali riciclabili in tutta la gamma di prodotto, in un’ottica di sostenibilità ambientale.