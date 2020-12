Coronavirus e medicina di precisione: alla ricerca del dato perduto

In queste settimane l’Italia sta cercando di frenare l’incalzare vigoroso e spedito della tanto temuta seconda ondata della pandemia Covid-19. Ciò a cui stiamo assistendo oggi porta tanti a chiedersi se la situazione attuale, dopo il sofferto lockdown della scorsa primavera ed un’estate relativamente tranquilla, fosse evitabile o quantomeno meglio gestibile. Uno degli aspetti che probabilmente lascia più perplessi è lo scarsissimo contributo finora dato dalle app di contract tracing (non solo in Italia con Immuni ma in tutto il mondo) per contrastare e spezzare adeguatamente la catena di contagi. Questa evidenza, più in generale, delinea una chiara difficoltà di Governi e istituzioni sanitarie nazionali e regionali (non solo in Italia a dire il vero) nel creare valore, al netto degli ovvi e giustificati problemi di privacy del caso, dai dati e dalle informazioni dei propri cittadini. Una difficoltà paradossale se si pensa a quanti dati utilissimi (per esempio, relativi agli spostamenti o alle condizioni fisiche della singola persona), raccolti tramite le tecnologie che quotidianamente utilizziamo, sarebbero facilmente disponibili per combattere il Covid e limitarne l’impatto. Per non parlare poi di dati sanitari più specifici, come quelli genici, del tutto inutilizzati al momento nelle strategie di contenimento del virus.

La medicina di precisione

Queste premesse lascerebbero presagire, per il momento, ancora una lenta e difficile applicazione del nuovo approccio emergente nel campo medico, ovvero la cosiddetta medicina di precisione. Questa metodologia terapeutica, altamente innovativa ed efficiente, la quale rappresenta un’evoluzione del più consolidato approccio personalizzato, secondo cui il compito del medico non è applicare una soluzione one-size-fits-all ma, al contrario, proporre una terapia “su misura” per uno specifico gruppo di pazienti. Nella medicina di precisione, secondo la definizione fornita dalla Precision Medicine Iniziative lanciata da Barack Obama nel 2015, si tengono in considerazione la variabilità genica, ambientale e degli stili di vita dei singoli individui per stilare una terapia che sia realmente su misura ed efficace. La medicina di precisione, utilizzando una vasta serie di dati specifici del paziente, consente di migliorare ancor di più l’appropriatezza e l’efficacia clinica della terapia e di ridurne i costi, evitando lo spreco di risorse in soluzioni terapeutiche non adeguate. In altre parole, questa metodologia integra innovazioni di processo e innovazioni tecnologiche per offrire al paziente una performance clinica superiore.

Medicina di precisione e Covid-19: Cosa sta succedendo nel mondo

Nonostante le evidenti difficoltà, i diversi stakeholder della medicina di precisione si sono lanciati con entusiasmo e determinazione nella sfida contro il coronavirus. I primi studi sul tema, tra cui quello dello scorso giugno di PrecisionLife Ltd., dimostrano come ci siano una pluralità di sequenze genetiche che predispongono alcuni individui a soffrire di manifestazioni acute, se non mortali, di Coronavirus. Il succitato programma statunitense “All of Us” si è, pertanto, posto l’obiettivo di raccogliere i dati di almeno un milione di cittadini per realizzare il più velocemente possibile molteplici innovazioni dirompenti e di successo per frenare il Covid. Per questo è partita dal suo sito una vera e propria chiamata allo sharing, protetto e tutelato, di dati e informazioni sanitarie (ma anche di campioni di urine e sangue) dei cittadini tramite cui i ricercatori del National Institutes of Health potranno scoprire e sviluppare test, trattamenti e terapie innovative per differenti target di pazienti. Di pochi giorni fa la notizia che anche in Canada scienziati e istituzioni si stanno attivando per seguire l’esempio statunitense, per esempio creando piattaforme online per la raccolta di dati sanitari e biobank. Ovviamente, tutte queste azioni hanno un senso e potrebbero avere un impatto fortissimo nella lotta contro il Covid-19. Si pensi a quanto potrebbe essere più affidabile ed efficace il vaccino annunciato pochissimi giorni fa da Pfizer se esso fosse “targhettizzato” per diversi gruppi di soggetti con sequenze di DNA o altre caratteristiche sociali diverse.

Medicina di precisione e Covid-19: Alla ricerca del dato e del valore perduto

Ovviamente, la medicina di precisione non avrebbe potuto impedire, per mancanza di tempo e di mezzi, l’arrivo della seconda ondata del Coronavirus. L’attuale recrudescenza del Covid-19 è figlia di pregresse lacune tecnologiche, culturali, normative e di business che certamente non si sarebbero potute sanare in una manciata di mesi. Tuttavia, queste prime evidenze ci indicano cosa si possa fare oggi per non trovarci impreparati domani, ovvero attivare tutte le azioni possibili per creare valore economico, sociale e clinico dalla moltitudine di dati individuali oggi disponibili, ancora purtroppo fortemente sconnessi tra loro, poco interpretati e, in definitiva, perduti nel caos della pandemia. In primo luogo, una prima linea di intervento per creare e valorizzare questi big data finora perduti dovrebbe riguardare il potenziamento e la proliferazione di seri programmi di population health management, soprattutto grazie alla costruzione di sistemi informativi e banche dati multidimensionali, ovvero dotate di dati sociali, economici, genetici e così via, tramite cui specifici algoritmi di machine learning potranno generare soluzioni precise per i vari gruppi di pazienti. In tal senso, è auspicabile la sempre più frequente creazione di veri e propri ecosistemi di innovazione specializzati nella medicina di precisione, formati da soggetti eterogenei (aziende IT, università, centri di ricerca, istituzioni sanitarie e cliniche) che con le proprie competenze diverse garantiscano la piena valorizzazione di questa ampia gamma di dati individuali, finora ancora troppo debole ma con un potenziale futuro esplosivo. Potrebbero essere proprio queste reti a promuovere quella che sembra essere il terzo tassello chiave per l’esplosione definitiva di questa metodologia clinica innovativa: una rivoluzione culturale che promuova nell’opinione pubblica la convinzione che si potrà sconfiggere più facilmente questo nemico invisibile solo rivelando alla scienza qualche informazione personale.

Il contributo della tecnologia cinese

In questa fase è proprio la Cina, la nazione da cui il virus si è propagato in tutto il mondo circa un anno fa, che potrebbe contribuire ad ottenere una maggiore efficacia ed applicazione della medicina di precisione per contrastare il Covid-19. Per esempio, il colosso delle telecomunicazioni Huawei, con la sua tecnologia Cloud offre una validissima infrastruttura per l’erogazione di servizi basati sull’intelligenza artificiale, tra cui la medicina di precisione e il data sharing, grazie ai quali, per esempio, si riesce a velocizzare il tempo necessario per la scoperta di nuovi vaccini accorciando moltissimo i tempi di sviluppo. Ma la tecnologia senza adeguate azioni strategiche vale poco. Proprio per questo, la stessa Huawei ha stretto la scorsa estate varie alleanze strategiche in giro per il mondo, tra cui quella con il Beijing Genomics Institute (BGI) Group, gigante di Shenzhen nel campo della genomica, e quella con Voicewise, spin-off dell’Università di Roma Tor Vergata. Siamo convinti che questa strategia tecnologica dell’azienda cinese possa rilevarsi determinante per far sì che la medicina di precisione recuperi il dato (e il terreno) finora perduto nella battaglia contro il Covid-19.

* Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Si occupa di innovazione tecnologica, management sanitario e valutazione delle performance