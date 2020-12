Colpo di scena, torna la globalizzazione. Il Covid-19 inizia a essere un ricordo?

DHL e la Stern School of Business dell’Università di New York hanno pubblicato l’edizione 2020 del DHL Global Connectedness Index (GCI). Il report, giunto alla sua settima edizione, è la prima valutazione complessiva sulla globalizzazione durante la diffusione della pandemia da COVID-19. Traccia i flussi internazionali del commercio, del capitale, delle informazioni e delle persone tra 169 Paesi e territori. Dopo essersi mantenuto stabile nel 2019, le previsioni attuali implicano che l’indice diminuirà notevolmente nel 2020 a causa degli effetti della distanza causati dal COVID-19 sulle società, come i confini chiusi, il divieto di viaggiare o i passeggeri delle compagnie aree costretti a terra. Tuttavia, è improbabile che la pandemia porti il livello complessivo di connessione globale al di sotto di dove si trovava durante la crisi finanziaria globale del 2008-09. I flussi commerciali e di capitale hanno già iniziato la ripresa e i flussi di dati internazionali sono aumentati durante la diffusione della pandemia, quando il contatto interpersonale è sbarcato nel mondo online, potenziando il traffico internazionale di internet e l’e-commerce.

“La crisi attuale ha dimostrato come i collegamenti internazionali siano indispensabili per il mantenimento dell’economia globale, assicurando il sostentamento delle persone e aiutando le aziende a rafforzare i loro livelli commerciali” ha affermato John Pearson, CEO di DHL Express. “Le filiere connesse e le reti logistiche ricoprono un ruolo essenziale nel mantenere il mondo in funzione e nello stabilizzare la globalizzazione, soprattutto in un periodo in cui la crisi attraversa il nostro globo. Questo ci ricorda la necessità di farci trovare preparati ad ogni sfida. La recente scoperta del vaccino ha messo sotto i riflettori l’importanza sistematica di una logistica medica dipendente veloce e sicura all’interno di una rete mondiale interconnessa che assicuri efficacemente la distribuzione internazionale”.

Mentre il COVID-19 ha interrotto gli affari e la vita in tutto il mondo, non ha però reciso i legami fondamentali che collegano le nazioni. “Questo report mostra che la globalizzazione non è crollata nel 2020, ma che la pandemia ha modificato – almeno temporaneamente – il modo in cui i Paesi si connettono. Ha anche dimostrato sia i pericoli di un mondo in cui collegamenti critici si interrompono, sia l’urgente bisogno di una cooperazione più efficace di fronte alle sfide globali”, commenta l’autore principale del GCI Steven A. Altman, Ricercatore e Direttore dell’Iniziativa sulla Globalizzazione di DHL alla Stern School of Business dell’Università di New York. “Una più forte connettività globale potrebbe accelerare la ripresa del mondo dalla pandemia da COVID-19, dato che i Paesi che si connettono maggiormente ai flussi internazionali tendono a godere di una più rapida crescita economica.”

Il COVID-19 come stress test per la globalizzazione: Flussi digitali in aumento, flussi di commercio e di capitale in ripresa, flussi di persone in caduta. Come prevedibile, nel 2020, i lockdown e divieti di viaggiare per frenare la diffusione del virus hanno portato a un collasso senza precedenti dei flussi di persone. Secondo le ultime previsioni delle Nazioni Unite, il numero di coloro che hanno viaggiato in Paesi esteri rischia di registrare una caduta pari al 70% nel 2020. Il turismo internazionale potrebbe non tornare al suo livello pre-pandemia fino al 2023. Al contrario, i flussi commerciali, di capitale e di informazione hanno resistito sorprendentemente bene. Il commercio internazionale ha registrato una forte ripresa dopo una brusca caduta all’inizio della pandemia e resta una linfa vitale per le economie di tutto il mondo.

I flussi di capitale sono stati colpiti più duramente. I flussi di investimenti diretti esteri (IDE), che riflettono le aziende che acquistano, costruiscono o reinvestono in operazioni all’estero, quest’anno potrebbero diminuire del 30-40%, così come previsto anche dalle Nazioni Unite. Tuttavia, le forti risposte politiche da parte dei governi e delle banche centrali hanno aiutato a stabilizzare i mercati. I flussi di informazione digitale sono aumentati mentre la pandemia ha portato il lavoro, il gioco e l’educazione online. Le persone e le aziende si sono affrettate per rimanere in contatto digitalmente, causando aumenti a due cifre del traffico internet globale.

L’Europa è in cima alla classifica con i Paesi più collegati a livello globale, mentre le Nazioni del sud-est asiatico superano i loro limiti. Il DHL Global Connectedness Index impiega più di 3,5 milioni di punti dati per monitorare la globalizzazione di 169 Paesi nel periodo tra il 2001 e il 2019. Misura la connessione globale di ogni Paese, basata sia sulla dimensione dei suoi flussi internazionali relativi alla dimensione della sua economia domestica (‘profondità’), sia la misura in cui i suoi flussi internazionali sono distribuiti a livello globale o concentrati in modo più ristretto (‘ampiezza’).

I dati più recenti mostrano che l’Olanda è ancora una volta in cima alla classifica come il Paese più connesso al mondo. Singapore, Belgio, gli Emirati Arabi Uniti e Irlanda completano la top-5. Singapore guida l’indice dei flussi internazionali rispetto all’attività domestica. Inoltre, nessun Paese vanta una distribuzione dei flussi più globale del Regno Unito. L’Europa rivendica il primo posto come regione più globalizzata al mondo, con 8 Paesi su 10 più connessi a livello globale. È leader nei flussi commerciali e di persone, mentre il Nord America è la prima regione per flussi di informazione e di capitale. L’elenco delle economie che superano i loro limiti in termini di flussi internazionali è guidato da Cambogia, Singapore, Vietnam e Malesia, con le filiere regionali come fattore chiave nella performance delle Nazioni del sud-est asiatico.