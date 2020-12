Liveforum.space, la nuova dimensione degli eventi virtuali piace al mercato

Dopo sei mesi di vita, con oltre 60 eventi programmati, 350 workshop e 50 conferenze già organizzate per un totale di più di 50mila partecipanti e 2mila espositori, LiveForum.space, la prima piattaforma italiana integrata per la virtualizzazione di eventi messa a punto da MMM Group, si appresta a chiudere l’anno con più di 1 milione di euro di fatturato, che prevede di triplicare nel 2021 grazie anche allo sviluppo del business in Spagna, Svizzera, Germania e Qatar. Una performance in controtendenza rispetto all’andamento generale nel settore degli eventi che, a causa della pandemia, registra una riduzione media pari al 68% dei fatturati con una ripartenza stimata solo dopo il primo trimestre 2021.

Creata inizialmente per gestire contenuti di videocomunicazione in diretta, sviluppare contatti commerciali di valore e generare reportistica di dettaglio in tempo reale, LiveForum.space ha recentemente ampliato l’offerta dei propri servizi, che oggi si presenta così strutturata: LiveExpo, fiera digitale completa di meeting hall, area espositiva e stand virtuali, LiveTalk, soluzione per realizzare workshop professionali con coinvolgimento live dei partecipanti, LiveCongress, specifico per i congressi medico-scientifici a carattere formativo ed erogazione ECM, LiveVote, per le Assemblee e Consigli di Amministrazione con identificazione SPID e OTP dei votanti.

“Siamo partiti nelle fasi iniziali del primo lockdown – afferma Roberto Silva Coronel, CEO MMM Group –, con l’dea di andare oltre i webinar come eravamo abituati a viverli, cercando di riprodurre una vera esperienza di interazione tra espositori, sponsor e partecipanti. È nato così il primo Centro Congressi Digitale in Italia, già riconosciuto da SIAE, giunto ora alla 4a release con oltre 800 giornate di sviluppo dedicate ad un progetto decisamente innovativo, che viene utilizzato non solo nel nostro Paese, ma che ha sempre maggiori richieste anche dall’estero. Per far fronte alle prossime scadenze – conclude Coronel – stiamo potenziando la struttura esistente di 18 professionisti guidati da Michele Rossi, General Manager e Co-Founder di LiveForum, con un programma di assunzioni che prevede l’inserimento di ulteriori 12 nuove figure professionali tra web developer, web designer, event manager e account manager”.

Ad oggi, LiveForum.space annovera tra i propri clienti AIxIA, Angelini, ASSIRM, bioMérieux, BMW, Compagnia delle Opere, DBInformation, Ducati, Ediman, Enel, Fiera Roma, GSK, Kedrion, MCM, NATO, Netcomm, Pfizer, Quintegia, Tech Data, The Innovation Group, Ufficio del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco, Università Bocconi.

La piattaforma proprietaria è basata su un avanzato user experience design, in grado di combinare efficacia e piacevolezza estetica, ed è supportata dalla tecnologia WebRTC di Vonage, di cui MMM Group è Partner per l’Italia. LiveForum.space rende possibile incrementare le occasioni di relazione tra le aziende e i professionisti partecipanti, sia in modalità live attraverso conferenze e webinar in streaming, sia con incontri one-to-one organizzati in apposite meeting room virtuali.

La piattaforma è un insieme di ingredienti, un luogo «chiuso» in cui gli eventi avvengono in un unico spazio digitale e con una tempistica più concentrata rispetto agli eventi in presenza. Nessun limite di posti in sala, nessuna fila per accedere, nessun problema di sicurezza, nessun problema di fruizione: ogni partecipante è parte attiva dell’evento e può interagire semplicemente attivando da remoto il video e la voce con un click.

Su LiveForum.space sono anche disponibili innovative modalità di incontro che vanno dalle VIP e coffee lounges fino ai business lunch virtuali, veri e propri ristoranti con tavoli digitali intorno ai quali “sedersi” per discutere di lavoro, magari gustando insieme il menù scelto via food delivery. In sintesi, una piattaforma per le aziende che permette di creare e sviluppare relazioni attive con i propri clienti e prospect.