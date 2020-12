Gestione finanziaria aziendale smart: il potere della riconciliazione automatica

La riconciliazione bancaria rappresenta un’attività fondamentale per la gestione finanziaria di ogni realtà aziendale.

Si tratta del confronto tra le scritture contabili dei conti bancari di un’impresa e il relativo estratto conto emesso dalla banca: un compito essenziale per monitorare i flussi in maniera puntuale, che richiede spesso il matching di dati complessi e che –se eseguita manualmente– può diventare una mansione difficile ed estremamente dispendiosa in termini di tempo.

La riconciliazione non si limita a far quadrare le entrate e, con esse, le liquidità disponibili, ma assolve un ruolo strategico nell’ambito della contabilità: se effettuata in modalità automatica, questa funzione del back office va ad accelerare le operazioni di tesoreria nel loro insieme e a ottimizzare l’intero workflow amministrativo, migliorando l’efficienza dell’azienda.

Eppure, un’indagine condotta da Ernst&Young rivela che nell’Europa dell’era digitale tre aziende su quattro con fatturato oltre i 10 milioni di euro riconciliano i dati ancora con carta e penna o con un utilizzo manuale di Excel. Inoltre, fino al 59% delle risorse di un reparto contabile viene impegnato nella gestione di processi ad alta intensità di transazioni e circa il 95% di questa mansione viene dispersa in transazioni i cui dati già corrispondono, piuttosto che focalizzarsi su dati problematici che richiedono effettivamente attenzione.

Ecco perché la trasformazione digitale di un’azienda deve passare anche per l’amministrazione, il back-office, il reparto contabile-finanziario.

Avvalersi di una modalità di incasso che offre la riconciliazione automatica rappresenta un indubbio valore aggiunto per l’impresa.

Con MyBank il versamento sul conto del creditore si realizza tramite un bonifico precompilato, non modificabile, contenente le informazioni principali relative all’ordine, tra cui oggetto e importo della transazione, che necessita solo un click del debitore per essere approvato.

Tali dati relativi al bonifico MyBank, non possono essere mai confusi, modificati o annullati, a differenza di quanto accade nel caso del bonifico tradizionale (anche quello effettuato online): esso può essere infatti revocato dal cliente entro qualche ora dall’operazione tramite la cosiddetta operazione di recall, ovvero di storno del bonifico, regolata dal D.Lgs. n. 11/2010.

Il bonifico MyBank invece, con il suo modulo precompilato, la sua irrevocabilità e la conferma immediata della transazione, per l’azienda si traduce in certezza immediata dell’incasso e riconciliazione automatica della transazione, con un rischio di credito più che minimizzato.

“MyBank ha consentito un’automazione del processo end-to-end (cliente–banca– concessionario) legati da un pagamento, non dà ruolo a dei rollback e ci consente di ricevere l’informazione immediata dell’avvenuto pagamento irrevocabile. Le informazioni trasmesse in modo immediato sono anche un grande valore aggiunto per la riconciliazione 100% automatica di cui possiamo disporre con MyBank e contribuiscono all’efficacia ed efficienza dei processi. MyBank é anche più performante di un bonifico istantaneo per un tema di reach e di riconciliazione e in più non ha limite di importo, caratteristica fondamentale per il nostro business. Infine, ma non per importanza, l’incasso immediato reso possibile con MyBank supporta il cash flow dell’azienda.” ha dichiarato Eugenio Di Vita, Accounting & Treasury Manager di Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Camilla Caporusso, Marketing & Communication presso VIM, azienda leader nella distribuzione di farmaci e parafarmaci in tutta Italia, ha commentato: “Con l’implementazione di MyBank, la nostra amministrazione è riuscita ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane all’interno del back-office, liberandole da alcune mansioni che prima venivano gestite manualmente. Per i clienti siamo stati in grado di fornire un servizio qualitativamente migliore, riducendo le tempistiche che il caricamento del bonifico manuale comportava”.

“MyBank ha catturato la nostra attenzione in un momento in cui cercavamo di estendere l’ottimizzazione in termini di tempi e costi anche alle nostre operazioni contabili e amministrative: le due caratteristiche cruciali che ci hanno portato ad adottare MyBank sono state la certezza immediata dell’avvenuta transazione irrevocabile e la riconciliazione automatica al 100%, i cui effetti si sono fatti concretamente sentire fin dall’inizio.” ha detto Sergio Testi, Direttore Generale, Gattinoni Travel Network.

Pur non essendo un obbligo fiscale, la riconciliazione bancaria è essenziale per una buona gestione finanziaria in azienda. Con un approccio smart che va ad abbracciare i vantaggi degli strumenti digitali, questa, come altre attività della tesoreria aziendale, può essere automatizzata a beneficio della performance dell’intera impresa.

La riconciliazione è un compito impegnativo che, se effettuato manualmente, richiede un impiego di risorse significativo. Nei reparti contabili delle imprese, il tempo operativo dedicato oggi alla riconciliazione manuale degli estratti conto potrebbe essere eliminato a favore di altre attività strategiche per le esigenze commerciali e il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Adottare e integrare una soluzione di pagamento e incasso come MyBank solleva le imprese da complicati matching di dati, favorendo la conoscenza in tempo reale delle disponibilità finanziarie e consentendo quindi l’ottimizzazione del cash flow.

In conclusione, migliorare l’operato della contabilità con la riconciliazione automatica offerta dal bonifico immediato MyBank presenta benefici pervasivi sull’intera attività aziendale con riflessi oltremodo positivi per quanto riguarda la qualità del servizio nei confronti della propria clientela.