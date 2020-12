Miroglio presenta Urban, la collezione di tessuti in poliestere stampato

Sublitex, azienda del Gruppo Miroglio, leader nella produzione di carte e film per stampa transfer su molteplici supporti, dai tessuti ai metalli, attiva da oltre 40 anni con una rete vendita in 50 paesi, lancia sul mercato Sublitex Urban, una collezione di tessuti in poliestere stampati attraverso processi sublimatici, dedicata al mondo del Fashion e dell’Active Wear.

Da sempre attenta alle nuove tecnologie di stampa, oltre ad aver potenziato la propria capacità produttiva attraverso processi sostenibili come recupero inchiostri, riutilizzo cilindri e riduzione del consumo energetico, Sublitex ha recentemente ampliato lo stabilimento produttivo di Alba con un nuovo e moderno reparto di finissaggio tessuti water free, con l’obiettivo di implementare ulteriormente l’impatto sostenibile dei processi produttivi.

Con l’introduzione di questi nuovi processi con impianti dedicati alla preparazione e al finissaggio del tessuto, Sublitex sarà infatti in grado di offrire anche il servizio di façon di stampa transfer garantendo la massima flessibilità, rapidità ed eccellenza e potrà soddisfare qualsiasi tipo di clientela, dal piccolo confezionista al grande retailer.

Sublitex completa inoltre la gamma di prodotti con Foils in grado di nobilitare qualsiasi tessuto con resine trasparenti e colorate, oltre alla consolidata leadership mondiale nel mercato della decorazione dei profili di alluminio, metalli e laminati.

Nonostante il 2020 sia stato fortemente penalizzato dagli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, Sublitex ha recentemente approvato per il triennio 2021-24 un piano di espansione sui mercati esteri con aperture di nuove filiali commerciali e di nuovi investimenti in stabilimento per macchinari di stampa diretta water free.