Lotteria degli scontrini: i registratori Scloby (Gruppo Zucchetti) già compliant

Al via ufficialmente da oggi - 1 dicembre 2020 - le procedure per la lotteria degli scontrini. Sul sito dedicato è infatti possibile registrarsi con il proprio codice fiscale e ottenere gratuitamente il codice lotteria che verrà fornito sia in formato alfanumerico che con codice a barre (da stampare o memorizzare sul proprio dispositivo mobile).

A partire dal 1 gennaio 2021 i consumatori potranno presentare il codice agli esercenti per ogni pagamento uguale o maggiore ad 1 euro - fatto sia contante che elettronico: il codice verrà abbinato allo scontrino della spesa, generando dei biglietti virtuali per la lotteria per partecipare alle diverse estrazioni. La lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”: chi paga con la moneta elettronica avrà maggiori occasioni di vincita.

“Il numero del biglietto virtuale della lotteria viene generato direttamente dall’esercente al momento dell’acquisto, abbinando il codice lotteria con quello dello scontrino. Il punto cassa smart Scloby non solo è in grado di emettere uno scontrino elettronico e di collegarsi direttamente all'Agenzia delle Entrate, ma attraverso il lettore ottico permette di scansionare rapidamente il codice lotteria, semplificando e accelerando notevolmente le procedure in cassa senza che si formino code”, spiega Francesco Medda, CEO di Scloby, società parte del Gruppo Zucchetti.

Il punto cassa innovativo Scloby già dal 2017 si interfaccia direttamente con l’Agenzia delle Entrate e, grazie a una piattaforma cloud made in Italy, permette a piccoli commercianti, ristoranti e negozi di avere sotto controllo tutti gli aspetti della propria attività, dalla fatturazione alla gestione degli ordini e del magazzino, in maniera efficace e performante da qualsiasi luogo e tramite qualsiasi dispositivo.

“L’iniziativa della lotteria degli scontrini è stata adottata con successo anche in altri Paesi, tra cui Malta, Slovacchia, Brasile e Portogallo, consentendo agli Stati precursori di essere più giusti con tutti i contribuenti, riducendo nel tempo la pressione fiscale sulle attività in regola e contestualmente riuscendo ad ottenere un aumento del gettito Iva (anche del 18%) con ottime conseguenze per tutti”, conclude Medda.

Scloby inoltre si schiera al fianco dei commercianti in questo momento difficile mettendo a loro disposizione la propria tecnologia, conoscenza e consulenza: fino al 31 marzo 2021 offre la possibilità di realizzare gratuitamente un sito ecommerce, fondamentale per ricevere e gestire gli ordini anche a distanza o con le serrande abbassate. L’iniziativa, che ha un valore di 899€, è rivolta a tutti i clienti Scloby.