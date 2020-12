Marco Bacini è CEO di MB Group, una holding di società che opera in diverse aree, con focus sull’identificazione di opportunità per investire e creare valore.

Con il suo lavoro, ha avuto l’occasione di incontrare Massimo Ciaglia, business angel, imprenditore con exit alle spalle e CEO di Grownnectia, una PMI innovativa che supporta le startup pre-seed.



Qual è il ruolo delle startup all’interno del contesto imprenditoriale che stiamo vivendo, che è particolarmente complesso?

Nel Dna delle startup è naturalmente presente un’estrema capacità di adattamento. Nella fase di validazione dell’idea non è affatto raro pivotare verso soluzioni alternative che meglio rispecchiano le esigenze del mercato. Le startup sono in grado di mantenere a lungo una certa flessibilità, per adattarsi ai cambiamenti e partecipare a nuove sfide. È questo che fa la differenza nei periodi più critici, dove l’economia e il mercato subiscono vere e proprie rivoluzioni, come accade nel momento storico in cui stiamo vivendo.



Cosa ha di diverso Grownnectia da tutte le altre società di advisory per startup?

Il suo modello è innovativo, replicabile e scalabile. I suoi programmi di incubazione e pre-accelerazione brevettati permettono alle startup di crescere e arrivare sul mercato in soli 6 mesi. Attraverso l’apertura di Innovation Hub in tutta Italia, cioè nuove sedi gestite da partner selezionati, è in grado di aumentare i ricavi senza incrementare i costi. Ha una vision internazionale, che punta a replicare in tutta Europa un modello già validato ed estremamente efficace, per accompagnare gli startupper dall'idea all'impresa attraverso un percorso formativo completo e il supporto di mentor, advisor e coach di primissimo livello.



Grownnectia ha aperto le porte a nuovi soci con una campagna di equity crowdfunding. A chi consiglieresti di cogliere questa opportunità?

La campagna crowdfunding di Grownnectia su BacktoWork è una grande opportunità per tutti coloro che desiderano entrare a far parte di un club di investitori di altissimo livello, che sono alla ricerca di aziende con un modello validato e con una prima traction. Ma anche gli startupper possono trarne vantaggio convertendo il 100% dell’investimento in un voucher da utilizzare per i servizi di Grownnectia.



