Dopo il lockdown e i nuovi stop and go dettati dalla seconda ondata della pandemia, le imprese saranno davvero in grado di ripartire? E il governo riuscirà a evitare che i nuovi strumenti emergenziali, pensati per proteggere il tessuto imprenditoriale, finiscano per tenere in vita aziende decotte, destinate a finire fuori mercato anche in condizioni normali?

L’esecutivo, di fronte al possibile raddoppio dei fallimenti nel 2021, ha deciso di perseguire due obiettivi: dare più tempo alle imprese per riorganizzarsi e semplificare le modalità per accedere ai piani di risanamento e ai concordati. Lo stesso decreto Ristori 4 appena varato ha cercato di promuovere accordi di ristrutturazione dei debiti semplificati e agevolati, omologazioni anche contro il parere del fisco e termini per le iscrizioni delle ipoteche a 180 giorni. Misure che - unite alla tregua fiscale di fine anno estesa a tutte le imprese rimaste vittime a prescindere dalle dimensioni o dalla localizzazione geografica di un calo del fatturato del 33% su un periodo di sei mesi - dovrebbero agire come una sorta di vero e proprio ombrello salva imprese.

Il Ristori 4 arriva come è noto in un periodo di transizione, all’interno di un percorso di avvicinamento verso il nuovo codice fallimentare che abolisce l’espressione ‘fallimento’ e introduce il concetto di ‘crisi’ d’impresa. Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore (per la gran parte delle sue norme) il 15 agosto di quest’anno, ma l’emergenza epidemiologica ha reso opportuno differirne l’efficacia al 1° settembre 2021, un momento in cui si spera che la fase peggiore della crisi da Covid-19 sia esaurita. “Sul fronte della disciplina della crisi” spiega Enrico Di Fiorino, partner dello Studio Fornari e Associati “l’approccio del governo è stato lungimirante. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui si sono subito compresi i possibili – e drammatici – effetti sull’economia e sulle imprese, il legislatore ha correttamente introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della crisi d’impresa”. Bisogna, però, evitare a questo punto un rinvio sine die dell’entrata in vigore del Codice: “Giusto il rinvio, ma ora l’obiettivo è quello di evitare che diventi un addio al nuovo Codice. Sicuramente vi è ancora molto da fare, ma non ha senso rinunciare a una riforma che porta con sé una visione moderna e che costituisce un indubbio progresso rispetto all’attuale disciplina. Il nuovo Codice consegna alle imprese gli strumenti con cui potranno gestire al meglio le situazioni di crisi che proprio la pandemia ha determinato”. Guardando al presente, invece, con il divieto dei licenziamenti il rischio è quello di provocare una distorsione della realtà. “Non volendo lasciare il mercato alle sue leggi naturali, è stato deciso di prorogare il divieto dei licenziamenti. Di decreto in decreto abbiamo così evitato un serio (ma doveroso) confronto con la realtà. Rinviando la bolla sociale al 2021, il rischio è quello di impedire – già oggi – quella riorganizzazione industriale, necessaria per vincere le sfide del futuro”. L’altro pericolo è quello di arrivare nella seconda parte del 2021 con le armi scariche. “Il tema di un eccesso di finanziamento alla Cig e agli ammortizzatori sociali esiste”, argomenta Di Fiorino. “Il rischio è quello di privare il sistema produttivo di nuove risorse, quando il muro sui licenziamenti verrà meno. Per non parlare dei lavoratori autonomi, i veri grandi assenti nei pensieri del Governo, e che anzi potrebbero essere ancor più penalizzati con i provvedimenti ora in discussione”. Il 2021, insomma, “sarà l’anno della crisi. Sta a noi decidere se trasformarlo in quello della rinascita”.

Enrico Di Fiorino, Studio Fornari e associati

Una rinascita che secondo Giuseppe Di Masi – partner SZA Studio legale e della task force integrata con la società di consulenza FSI - deve passare anche attraverso i nuovi strumenti che favoriscono l’innovazione in un’ottica di sistema e di collaborazione tra le imprese. “Il governo ha tentato di sostenere il tessuto economico in crisi con misure politiche e finanziarie straordinarie, alcune delle quali passate forse in sordina. Tra queste suscita interesse l’art. 43 bis del d.l. 34/2020 che ha esteso l’area di operatività del contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche. Il decreto legge sollecita l’attenzione su uno strumento di collaborazione tra le imprese che, negli ultimi dieci anni, ha avuto un successo importante. La collaborazione è, del resto, la via che le imprese dovranno valutare attentamente non solo per la sopravvivenza e la riapertura, ma anche per cogliere le possibilità di innovazione. Sotto questo profilo, si pensi alle aree di mercato che il bonus del 110% sta aprendo nell’edilizia dove, effettivamente, le imprese della filiera stanno facendo squadra. Ugualmente sono occasioni da non perdere le garanzie della Sace che possono essere utilizzate anche per finanziare progetti di innovazione tecnologica, per sostenere il commercio internazionale o l’avvio di riconversione sostenibile dei processi produttivi. Si dovrà fare ricorso al credito tenendo in debito conto l’effettiva capacità di rimborso, verificata sulla base di strumenti di pianificazione finanziaria e industriale che, in una prospettiva prudenziale, includano anche gli effetti delle collaborazioni con altre imprese. A ogni modo, è proprio nella ricerca di partnership con altri operatori della filiera, che anche gli imprenditori più piccoli potranno trovare una nuova prospettiva di riapertura. Perché il sostegno finanziario dello Stato, da solo, non basterà”.

Giuseppe di Masi, Partner Sza studio legale

L’attenzione ora è concentrata sulla valutazione del reale stato di salute delle imprese e sull’individuazione di interlocutori istituzionali all’altezza di un compito sicuramente difficile. “Oggi è necessario assicurare all’impresa in crisi, non erogazioni di credito irresponsabili, ma la possibilità di avviare un procedimento rapido, non burocratizzato che arrivi velocemente all’obiettivo di recuperare il suo equilibrio anche attraverso il riconoscimento della legittimità di convenzioni con i creditori, in grado di garantire la moratoria dei crediti e la sospensione di procedure esecutive” suggerisce Linda Morellini, partner di Giovanardi Studio Legale, alla guida della sede di Genova. “Un percorso che, a seconda della gravità della crisi, potrebbe essere supportato dalla presenza di esperti indipendenti specializzati, sulla falsariga, ad esempio, del procedimento – ora abrogato – dell’amministrazione controllata. Come già stato autorevolmente sostenuto (da Vittorio Minervini), forse in epoca di pandemia, non ci si dovrebbe più riferire all’insolvenza, quanto piuttosto alla “risanabilità”, distinguendo tra imprese che, seppur tecnicamente insolventi, hanno comunque i presupposti per poter essere risanate e per divenire profittevoli in una prospettiva di medio lungo periodo. Per valutare se un’impresa è risanabile e per poter individuare gli strumenti idonei al risanamento, occorrono profili professionali di grande competenza ed esperienza. Profili che il legislatore sembra dimenticare quando addirittura riduce i requisiti per potere essere ammessi all’albo, già variamente composto, dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi”. Un errore da evitare per mantenere e anzi rilanciare il focus sui presupposti essenziali del risanamento: solidità industriale, bontà dei fondamentali di business dell’impresa, adeguatezza dei progetti, “verità” dei piani, attori del management all’altezza della sfida.

Linda Morellini, Giovanardi Studio Legale