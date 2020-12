Bussola Italia: bene la cabina di regia sul Recovery Fund ma 300 attori sono troppi

Bussola Italia accoglie con favore l’intenzione del Governo di istituire una cabina di regia con sei manager; adesso però serve una governance chiara. La possibilità di avvalersi fino a 300 esperti necessita di un coordinamento che non può permettersi di sbagliare.

Bussola Italia è nata in pieno lockdown a marzo per stimolare ed affiancare le massime istituzioni affinché definiscano la visione di lungo periodo con la quale ricostruire il tessuto sanitario, sociale ed economico del Paese, approvino un piano eseguibile e misurabile per conseguirla e gestiscano adeguatamente la sua esecuzione.

L’impegno dell’associazione è più sul metodo che sui contenuti, nella consapevolezza che la realizzazione di un qualsiasi piano, a maggior ragione in questo caso, necessita di competenze gestionali, non solo tecniche.

Bussola Italia chiede di:

· Fissare obiettivi chiari da raggiungere da qui a due anni

· Individuare azioni eseguibili e misurabili necessarie per raggiungere gli obiettivi

· Allocare le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi, a partire da quelle del Recovery Fund

· Definire un costante e trasparente processo di monitoraggio del grado di conseguimento di obiettivi, di implementazione delle azioni e di utilizzo delle risorse per incoraggiare i cittadini a partecipare consapevolmente

· Dotarsi di credibili competenze non solo tecniche, ma anche gestionali (manageriali), prestando attenzione alle pari opporunità

· Definire una governance chiara che gestisca questo vitale processo di pianificazione strategica nel rispetto dei principi costituzionali

A questo proposito Bussola Italia lancia anche una provocazione: considerata la necessità di coinvolgere nella cabina di regia le migliori e più credibili competenze gestionali, perché non selezionare i sei manager con un bando internazionale?

“L’impegno di Bussola Italia è su metodo e credibili competenze più che sui contenuti – ha dichiarato Domenico Zaccone, Coordinatore e Portavoce di Bussola Italia – e chiediamo che Governo e Parlamento lavorino ad un piano organico al fine di dare una direzione armonica agli impegni, agli investimenti e perciò ai singoli provvedimenti; per dare al nostro Paese una visione di insieme, una bussola appunto.

Se da un lato accogliamo con favore l’idea che nella cabina di regia avrebbero un ruolo anche sei manager – ha aggiunto Domenico Zaccone – dall’altro lato il fatto che questi potrebbero avvalersi fino a 300 esperti ci conferma una volta di più che le capacità gestionali e di coordinamento saranno cruciali al fine di mantenere gli impegni presi con l’Unione Europea e di conseguenza beneficiare delle intere risorse del Recovery Fund; stavolta non possiamo sbagliare.

Bussola Italia è un’iniziativa civica e indipendente che rappresenta in gran parte professionisti e manager del mondo delle imprese e di altre organizzazioni; siamo pronti a dare il nostro contributo con spirito di servizio per il nostro Paese”.

Bussola Italia ha raccolto in questi mesi il sostegno di altre associazioni con le quali opera su temi specifici. Tra queste #Inclusione Donna, AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale) e Officine Italia.

#Inclusione Donna è una grande alleanza che dal 2018 riunisce oltre 60 associazioni e più di 30 Ambassadors, rappresentative di ampi settori del professionismo e della imprenditorialità femminile a tutti i livelli e di importanti aree territoriali del nostro Paese, in una dimensione e modalità inedite rispetto al passato, con oltre 40 mila donne aderenti.

AIDP, con oltre 300 soci attivi, un network di 19.000 membri, 16 gruppi regionali e una rete internazionale, dal 1960 è impegnata nella promozione della cultura manageriale delle risorse umane.

Officine Italia è un’organizzazione fondata da 30 brillanti giovani che nei mesi scorsi ha redatto il Piano Giovani 2021, frutto della cooperazione di oltre 60 realtà giovanili di tutta Italia (Rete Giovani 2021) e 9 esperti, consegnato a luglio 2020 al Governo Italiano in vista della Legge di Bilancio.