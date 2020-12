Assofond: il comparto tiene e qualcuno è pronto a tornare ad assumere

«Stiamo lavorando bene e tanto, nonostante tutto». Roberto Ariotti, presidente di Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta le fonderie italiane, vuole trasmettere un messaggio di ottimismo per l'andamento delle imprese di fonderia: «Intrecciando i dati della congiunturale del terzo trimestre 2020 e i rilevamenti Istat sulla produzione industriale, non possiamo che osservare come, nel primo caso, l’ultima rilevazione ci fornisca un quadro per lo più positivo fra i tre comparti che compongono il settore. A sua volta, però, l’indice destagionalizzato della produzione nazionale, in settembre, subisce una frenata e si allontana dai livelli medi del 2019 dopo una progressione che andava avanti da quattro mesi».

Ariotti spiega che «lo stop del lockdown si è aggiunto a debolezze strutturali che già stavano provocando rallentamenti. È il caso della transizione energetica e della guerra commerciale con i mercati emergenti. Entrambi fenomeni per i quali ci stiamo ancora attrezzando. Tuttavia, abbiamo ancora l’impressione che questa non sia una crisi quella del 2008. Allora ci fu un calo verticale e una ripartenza graduale. Oggi al brusco calo dovuto al lockdown ha fatto seguito una ripartenza verticale, con dei picchi di recupero anche inattesi. La seconda ondata ha rallentato un po’ questo trend, ma restiamo ancora ottimisti».

Contesto economico e fiducia

Nonostante i segnali di ripresa, l'incertezza delle imprese è ancora alta e siamo ancora lontani da una situazione di normalità: l'indice ACT, che misura il giudizio su come le aziende abbiano trascorso il trimestre di riferimento ed è ponderato per dimensione di fatturato, si ferma a 27 punti, su una scala ideale che va da 0 a 100. Allo stesso tempo si registra maggiore ottimismo per i prossimi sei mesi: l'analogo indice di sentiment, l'indice SIX, che misura le aspettative sul quadro economico dei prossimi sei mesi, risale a 62 punti. «Stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili per soddisfare i nostri clienti. Anche a dispetto del conto economico», commenta ancora Ariotti, che vede nella fiducia espressa dalle imprese il punto di forza per affrontare la ormai prossima chiusura d’anno ed entrare nel 2021 con un atteggiamento più ottimistico. Stando alle ultime rilevazioni del Centro Studi Assofond, del resto, la maggior parte degli intervistati prevede un 2021 in ripresa e considera il livello di attività dell’ultima parte del 2020 ormai in linea con il periodo pre-Covid.

Fatturato e visibilità degli ordini

Entrando più nel dettaglio dei dati, nel terzo trimestre si osserva ancora una perdita a livello di fatturato rispetto al trimestre precedente, anche se molto più contenuta (-2%) rispetto ai pesanti negativi a due cifre della prima parte dell’anno. Sulle aspettative di chiusura a fine anno rispetto al fatturato 2019, le associate ad Assofond indicano comunque variazioni molto significative: -22% a livello generale, con poche differenze fra i singoli comparti (fonderie di ghisa: -23%; fonderie di metalli non ferrosi: -22%; fonderie di acciaio: -18%).

Il terzo trimestre si è caratterizzato anche per un recupero sia della capacità produttiva (67,8%) sia della visibilità degli ordini (2,4 mesi) e a una contestuale flessione della curva del ricorso agli ammortizzatori sociali, scesa all'81,6% delle aziende rispondenti, in relazione, soprattutto, al minor ricorso alla C.I.G. straordinaria, in netto calo rispetto ai primi due quarti dell’anno.

Produzione industriale

Il dato destagionalizzato di settembre relativo alla produzione industriale fa segnare un calo della produzione di getti rispetto ad agosto pari al -2,2%.

Si arresta così una dinamica piuttosto vivace che ha visto, a partire da maggio, ripetuti avanzamenti. La variazione tendenziale positiva (+4,6%) è frutto soprattutto di un confronto con un settembre 2019 molto negativo.

Confrontando i dati con quelli dei principali Paesi europei, la produzione industriale delle fonderie italiane è però la più reattiva nell'ambito degli ultimi nove mesi, sia in termini di andamento dei livelli dell'indice, che vede l'Italia sulle posizioni più elevate, poco sopra i valori di quello francese, sia in termini di perdita su base annua (-21,7%) che risulta inferiore a quella della Germania (-25,1%) e degli altri principali Paesi europei come Francia (-24,4%) e Spagna (-26,9%).

A livello di singoli comparti, i valori su base annua registrano una minor perdita su tutti e tre i comparti, rispetto ai mesi precedenti: l’acciaio, in virtù dei due primi mesi molto positivi, ma anche di un 2019 ancora recessivo, segna il differenziale negativo meno significativo (-11,7%) i non ferrosi si attestano al -24,4%, mentre la ghisa rimane il comparto con il differenziale peggiore, pari al -31,5%.

Per quest’ultimo comparto, tuttavia, le ultime rilevazioni del Centro Studi Assofond fanno ipotizzare per la chiusura d’anno un passivo meno significativo, che dovrebbe attestarsi intorno al -20%:

«Le crisi generano anticorpi – spiega Ariotti – che per un settore chiave come il nostro vanno sfruttati subito e bene. La nostra posizione, a monte di tante filiere, ci rende strategici. Siamo alla base di un processo di trasformazione industriale, in chiave green, che, senza il nostro contributo, non potrebbe avere luogo». Da qui un invito ai colleghi imprenditori a non mollare: «Alcune nostre aziende hanno valutato di assumere nuovo personale. È segno che il sistema produttivo ha volontà e ricettività alla ripresa. Servono però stimoli concreti, da parte delle istituzioni, affinché tutto questo abbia una prospettiva di lungo periodo».