AbitareIn è cresciuta: passa dall'Aim all'Mta segmento Star

AbitareIn S.p.A. (“Emittente”), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana (Ticker: ABT.MI), comunica che in data odierna l’assemblea dei soci, riunitasi in sede ordinaria e straordinaria, ha deliberato di approvare il progetto di translisting delle azioni sul mercato MTA, segmento STAR, di Borsa Italiana, approvando altresì le connesse modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione.

La conclusione del passaggio al segmento STAR è prevista nei primi mesi del 2021.

Commenta così Marco Grillo, A.D. della Società: “Aggiungiamo oggi un altro tassello al nostro percorso di crescita che portiamo avanti da quando abbiamo avviato il progetto AbitareIn. Riteniamo che il passaggio al mercato principale costituisca per noi un passo essenziale per aumentare la nostra visibilità e ampliare la nostra platea di investitori e ringraziamo i nostri soci per aver partecipato così numerosi a questa assemblea e aver appoggiato la nostra proposta".

Prosegue Luigi Gozzini, Presidente: “AbitareIn ha raggiunto in questi pochi anni dalla quotazione all’AIM un importante livello di maturità, ha perfezionato il proprio modello di business e consolidato la propria posizione di leadership nel mercato dello sviluppo residenziale milanese e il passaggio al mercato principale rappresenta per la nostra Società l’occasione per dare maggiore concretezza ai traguardi raggiunti e creare così maggior valore per tutti i nostri stakeholder".