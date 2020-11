Stanley Black & Decker, multinazionale leader nella produzione di attrezzi, utensili da lavoro, elettroutensili, minuteria e accessori di fissaggio, ha contribuito a supportare il reparto di Pneumologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza nel fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso un’importante donazione. Grazie all’intervento dell’associazione “Un Respiro di Speranza Lombardia”, e al contributo di Stanley Black & Decker, il reparto di Pneumologia ha potuto dotarsi sia di una cabina pletismografica per diagnosticare le patologie polmonari e valutare la capacità respiratoria dei pazienti, sia di un gestionale che permette ai professionisti accessi personalizzati a esami e referti anche da remoto.

Da sempre attenta alle problematiche sociali e ai temi inerenti la sostenibilità ambientale, Stanley Black & Decker, la cui sede italiana è a Vimercate (MB), è stata tra le prime aziende che, allo scoppiare della pandemia in Italia, si è strutturata da subito per consentire ai suoi dipendenti di lavorare in totale sicurezza avendo come priorità la loro salute.

«L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus ci ha colpito profondamente generando un senso di solidarietà per il territorio dove Stanley Black & Decker ha la sua sede italiana e a cui è profondamente legata. Non a caso abbiamo scelto una struttura di prestigio come il San Gerardo di Monza, un ospedale all’avanguardia, a cui va tutto il nostro sostegno» commenta Alberto Casati Vice President - GM SEMEA Southern Europe – Middle East – Turkey - Africa Stanley Black & Decker, Inc e aggiunge: «La nostra azienda è da tempo impegnata nell’offrire il suo contributo alla comunità attraverso progetti nazionali e locali operando in maniera sostenibile al progresso economico e sociale. La responsabilità sociale d'impresa è infatti parte integrante della nostra strategia aziendale. Seguendo questo approccio abbiamo attivato un programma di sponsorizzazioni e di donazioni pari a 10M$ a livello mondiale, puntando ad obiettivi ambiziosi e allineando il nostro lavoro con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 2030».

Stanley Black & Decker è orgogliosa della collaborazione con l’associazione “Un Respiro di Speranza Lombardia” con la quale condivide innanzitutto il valore della solidarietà.

«Donare una cabina pletismografica all’Ospedale San Gerardo – sottolinea Roberto Adamo, presidente dell’Associazione “Un Respiro di Speranza Lombardia” – vuol dire dare la possibilità a molti più pazienti affetti da patologie polmonari croniche, rare o conseguenti al Covid-19, di effettuare un esame complementare alla spirometria, per valutare la capacità respiratoria del paziente e il volume di aria presente nei polmoni, in modo da poter effettuare diagnosi più accurate per stabilire un percorso terapeutico mirato, utile quindi non solo ai pazienti colpiti da Ipf (fibrosi polmonare idiopatica) ma in questo momento storico, anche per tutti i pazienti che sono stati colpiti da Covid-19».

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di Stanley Black & Decker per fronteggiare l’emergenza da Covid-19: https://www.stanleyblackanddecker.com/covid-19