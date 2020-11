Sia dà vita alla nuova piattaforma di pagamento interbancario in Islanda

La Banca Centrale d’Islanda (CBI) e SIA, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, hanno avviato il nuovo sistema di regolamento in tempo reale dei pagamenti all’ingrosso (Real-Time Gross Settlement - RTGS) e la nuova piattaforma per gli instant payment.

Da oggi, grazie all’innovazione e alle tecnologie all'avanguardia di SIA, la Banca Centrale d’Islanda può infatti avvalersi di un'infrastruttura più evoluta e strategica per i pagamenti di importo rilevante e al dettaglio che consentirà anche una più stretta cooperazione con altre Banche Centrali.

La Banca Centrale d’Islanda gestisce tutti i pagamenti interbancari del paese: elabora attualmente un significativo volume giornaliero di transazioni, fino a 1 milione con picchi di 160.000 di operazioni all'ora, nonostante una popolazione di poco superiore ai 365.000 abitanti. Il nuovo sistema è stato sviluppato per gestire fino a 5 milioni di pagamenti al giorno ed elaborare mediamente ogni transazione in meno di 40 millisecondi.

Il lancio del nuovo sistema di regolamento dei pagamenti all’ingrosso e della nuova piattaforma per i pagamenti istantanei consentono alla CBI di posizionarsi in prima linea nel percorso di evoluzione delle infrastrutture di pagamento digitali.

La Banca Centrale d’Islanda ha infatti implementato un’unica infrastruttura, sviluppata da SIA, che elabora tutte le tipologie di pagamento (Bank to Bank, Person-to-Person, Person-to-Business e Business-to-Business), dando così vita ad un modello operativo consolidato ed elevando il livello di efficienza in tutto il Paese.

"In un'economia moderna, un sistema dei pagamenti efficiente e sicuro è uno dei presupposti per il regolare svolgimento delle transazioni commerciali. Dobbiamo sempre puntare all’utilizzo dei migliori strumenti disponibili sul mercato, per questo esprimiamo la nostra soddisfazione per il nuovo sistema di pagamento interbancario realizzato da SIA", ha detto Sturla Pálsson, Direttore Markets Department della Banca Centrale d’Islanda.

"Il successo dell’avvio del nuovo sistema interbancario dei pagamenti della Banca Centrale d'Islanda conferma la nostra forte partnership con le Istituzioni Centrali nel fornire piattaforme sicure, mission-critical e ad elevate performance e sostenere i loro programmi di trasformazione digitale nell'ecosistema dei pagamenti. Facendo continuamente leva sulle proprie capacità di innovazione, SIA permette alle Istituzioni Centrali di cogliere le opportunità derivanti dalle nuove frontiere dei pagamenti, dagli instant payment alle transazioni da conto a conto, dall’interoperabilità delle infrastrutture di mercato fino all’introduzione delle valute digitali", ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore Marketing & Sales di SIA.